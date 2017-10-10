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15:06 (мск), источник: Югополис

В российских школах введут обязательные уроки игры в шахматы

Минобрнауки собирается сделать обязательными занятия по шахматам для учеников первых-четвертых классов.

«Мы планируем ввести занятия по шахматам в ближайшие два года, может, даже со следующего года», — приводит ТАСС слова главы Минобрнауки России Ольги Васильевой.

Министр отметила, что нововведение не потребует дополнительных компетенций для учителей. «Это очень простая программа. Она построена таким образом, что учитель любого возраста может сам, используя методическую рекомендацию, научить ребенка играть в шахматы», — сказала она.

Васильева подчеркнула, что игра в шахматы напрямую связана с повышением качества образования. «У нас 40 регионов играют в шахматы и 40 регионов показывают совершенно другие результаты при оценках», — заявила глава минобрнауки.

По ее словам, в Ростовской области есть «потрясающая программа по шахматам, которая идет шесть лет, и результаты там очень хорошие».

Напомним, в конце сентября Васильева призвала сократить число иностранных языков в школах. Кроме того, министр образования считает преступлением организацию платных дополнительных занятий по основным школьным предметам.

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