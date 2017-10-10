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15:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

104 пункта прием вторсырья работают на территории Иркутска

Жители города могут сдать макулатуру, стекло, пластик и крупногабаритную бытовую технику в соответствующем районе.

104 пункта приема вторичного сырья действуют на территории Иркутска, по данным карты Гринписса. Жители областной столицы могу сдать макулатуру, стекло, пластик, металл, батарейки в соответствующем районе. С помощью карты можно выбрать определенный вид вторсырья и найти ближайший к дому или работе пункт приема. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Макулатуру в Свердловском округе можно сдать в 42-х пунктах приема вторсырья, стекло и пластик принимают в 36-ти пунктах, металл в 32-х пунктах. Для сдачи одежды и батареек в округе присутствует четыре места. Лампочки принимают в двух пунктах.

В Октябрьском округе для жителей Иркутска предназначено 14 пунктов для сдачи макулатуры, 15 для стекла и 14 для сдачи пластика. Металл принимают в 12-ти местах, одежду в шести. Батарейки можно сдать в 17-ти пунктах приема, лампочки в двух.

В Правобережном округе присутствует по одному пункту приема вторсырья для сдачи макулатуры, стекла, пластика и батареек. Металл местные жители могут сдать в двух местах.

Жители Ленинского округа могут сдать макулатуру в трех пунктах приема вторсырья. Стекло, пластик, метал, лампочки принимают в двух местах. Также один пункт предназначен для сдачи батареек.

Кроме того в Иркутске действует по одному пункту для сдачи опасных отходов, бытовой техники и иного вторсырья.

Согласно карте в других городах Иркутской области пунктов приема вторсырья для местных жителей отсутствуют.

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