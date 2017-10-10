104 пункта прием вторсырья работают на территории Иркутска

104 пункта приема вторичного сырья действуют на территории Иркутска, по данным карты Гринписса. Жители областной столицы могу сдать макулатуру, стекло, пластик, металл, батарейки в соответствующем районе. С помощью карты можно выбрать определенный вид вторсырья и найти ближайший к дому или работе пункт приема. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Макулатуру в Свердловском округе можно сдать в 42-х пунктах приема вторсырья, стекло и пластик принимают в 36-ти пунктах, металл в 32-х пунктах. Для сдачи одежды и батареек в округе присутствует четыре места. Лампочки принимают в двух пунктах.

В Октябрьском округе для жителей Иркутска предназначено 14 пунктов для сдачи макулатуры, 15 для стекла и 14 для сдачи пластика. Металл принимают в 12-ти местах, одежду в шести. Батарейки можно сдать в 17-ти пунктах приема, лампочки в двух.

В Правобережном округе присутствует по одному пункту приема вторсырья для сдачи макулатуры, стекла, пластика и батареек. Металл местные жители могут сдать в двух местах.

Жители Ленинского округа могут сдать макулатуру в трех пунктах приема вторсырья. Стекло, пластик, метал, лампочки принимают в двух местах. Также один пункт предназначен для сдачи батареек.

Кроме того в Иркутске действует по одному пункту для сдачи опасных отходов, бытовой техники и иного вторсырья.