Улицу Большевистскую у «Речного вокзала» сузят на 4 метра
Окончание аварийного ремонта водопровода запланировано на 30 октября, рассказали в муниципалитете.
Окончание аварийного ремонта водопровода запланировано на 30 октября, рассказали в муниципалитете.
Улицу Большевистскую у «Речного вокзала» сузят на 4 метра, об этом сообщает
С 11 по 30 октября улицу Большевистскую сузят на 4 метра в районе здания № 45.
Причина — аварийный ремонт водопровода.
«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в муниципалитете.