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14:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Улицу Большевистскую у «Речного вокзала» сузят на 4 метра

Окончание аварийного ремонта водопровода запланировано на 30 октября, рассказали в муниципалитете.

Улицу Большевистскую у «Речного вокзала» сузят на 4 метра, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

С 11 по 30 октября улицу Большевистскую сузят на 4 метра в районе здания № 45.

Причина — аварийный ремонт водопровода.

«Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — отметили в муниципалитете.

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