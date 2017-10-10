Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Крым ответил на данные о заселении полуострова народами Сибири
Шевченко объяснил провал сборной Украины в отборе ЧМ-2018
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Андрей Малахов станет ведущим нового игрового шоу на «России 1»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Веселое кладбище в Румынии
14:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Субботник в Новосибирске пройдет 14 октября

Постановление подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, рассказали в пресс-центре муниципалитета.

Субботник в Новосибирске пройдет 14 октября, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Постановление подписал мэр Анатолий Локоть. Масштабная осенняя уборка начнется в Новосибирске 12 октября и завершится 31 октября.

«Главам администраций районов (округа по районам) города поручено создать районные оперативные группы по координации действий участников осенней уборки; организовать размещение организациями, управляющими многоквартирными домами, информационных материалов о сроках проведения общегородского санитарного дня на досках объявлений у входов в подъезды многоквартирных домов; провести разъяснительную работу о недопустимости сжигания собранного мусора и листвы на территории города», — подчеркнули в муниципалитете.

Главам организаций и коллективов, а также жителям города предлагается выйти на улицы и принять участие в уборке города.

Администрациям торговых центров, расположенных на Гусинобродском шоссе, предложено объявить 14 октября выходным днем для беспрепятственного проезда машин на городскую свалку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
В российских школах введут обязательные уроки шахмат
Путин сменил губернатора Ивановской области
Передача «Жди меня» перейдет с Первого канала на НТВ
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь