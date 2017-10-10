Субботник в Новосибирске пройдет 14 октября, об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Постановление подписал мэр Анатолий Локоть. Масштабная осенняя уборка начнется в Новосибирске 12 октября и завершится 31 октября.

«Главам администраций районов (округа по районам) города поручено создать районные оперативные группы по координации действий участников осенней уборки; организовать размещение организациями, управляющими многоквартирными домами, информационных материалов о сроках проведения общегородского санитарного дня на досках объявлений у входов в подъезды многоквартирных домов; провести разъяснительную работу о недопустимости сжигания собранного мусора и листвы на территории города», — подчеркнули в муниципалитете.

Главам организаций и коллективов, а также жителям города предлагается выйти на улицы и принять участие в уборке города.