В Башкирии возбудили дело по факту вспышки ящура
Вспышка ящура в Башкирии была зафиксирована в начале октября 2017 года.
Вспышка ящура в Башкирии была зафиксирована в начале октября 2017 года.
По факту распространения ящура в Туймазинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.
«В настоящее время выполняются следственные действия и
По версии следствия,
«Произошло распространение заболевания на территории района, а также заражение им более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка ящура в Башкирии была зафиксирована в начале октября 2017 года. На территории республики был введен режим ЧС.