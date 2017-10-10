В Башкирии возбудили дело по факту вспышки ящура

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По факту распространения ящура в Туймазинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению», — говорится в сообщении.

По версии следствия, из-за серьезных нарушений в места ухода и содержания крупного и мелкого рогатого скота в селах Ермухаметово и Урмекеево было допущено внесение источника вирусной болезни.

«Произошло распространение заболевания на территории района, а также заражение им более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота», — говорится в сообщении.