Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
Эрдоган на встрече с Порошенко ушел от ответа санкциях против РФ
Максакова отреагировала на версию Киева об убийстве ее мужа
Как путешествуют короли, президенты и папа римскийПочему монархи Британии не летают в одном самолете, из чего сделаны раковины в джете султана Брунея и причем здесь кетчуп
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Басков рассказал, почему перенес свадьбу с Лопыревой – СМИ
Выступление Максаковой в Киеве обернулось конфузом
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
15Стрельба в Лас-Вегасе
13:50 (мск), источник: ИА REGNUM

В Башкирии возбудили дело по факту вспышки ящура

Вспышка ящура в Башкирии была зафиксирована в начале октября 2017 года.

Источник: Reuters

По факту распространения ящура в Туймазинском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по региону.

«В настоящее время выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также лица или лиц, причастных к его совершению», — говорится в сообщении.

По версии следствия, из-за серьезных нарушений в места ухода и содержания крупного и мелкого рогатого скота в селах Ермухаметово и Урмекеево было допущено внесение источника вирусной болезни.

«Произошло распространение заболевания на территории района, а также заражение им более 100 голов крупного и мелкого рогатого скота», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вспышка ящура в Башкирии была зафиксирована в начале октября 2017 года. На территории республики был введен режим ЧС.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Сокращение площади арктического льда: что беспокоит Запад
В Сирии разбился российский Су-24, экипаж погиб
Умер экстрасенс Аллан Чумак
Опрос показал избирательные предпочтения россиян перед 2018
В российских школах введут обязательные уроки шахмат
Путин сменил губернатора Ивановской области
Передача «Жди меня» перейдет с Первого канала на НТВ
Японцы засудили государство за аварию на «Фукусиме»
Спорт
Шевченко к нам не приедет. Хорватия обыграла Украину Сборная Украины проиграла Хорватии в заключительном матче отборочного цикла к чемпионату мира 2018 года в России
Авто
Дороже, чем Prado: названы цены нового внедорожника Toyota С 10 октября дилеры марки Toyota начали принимать заказы на новый рамный внедорожник Fortuner
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Определилась судьба передачи «Жди меня» Руководитель телекомпании «ВИD» Александр Любимов прояснил ситуацию вокруг программы, ушедшей с «Первого канала»
Недвижимость
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Десять самых удивительных зданий парламента
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь