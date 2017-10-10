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15:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

Скончался заслуженный деятель науки Татарстана Илнур Абдуллин

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). 9 октября в возрасте 63 лет скончался профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки РТ, заслуженный работник высшей школы РФ, заведующий кафедрой технологии изделий из пиротехнических и композиционных материалов КНИТУ Илнур Абдуллин, сообщается на сайте Казанского национального исследовательского технологического университета.

На протяжении многих лет Илнур Абдуллин возглавлял в КНИТУ направление по интеграции образования, науки и производства, а с 27 сентября 2017 г. вошел в состав обновленного руководства КНИТУ, заняв должность главного ученого в области спецхимии.

Деятельность Илнура Абдуллина охватывала в университете очень много направлений: работу с филиалами, взаимодействие с предприятиями, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса, организацию проектно-деятельностного обучения, практику и трудоустройство, руководство научной работой, воспитание студентов. Он проводил колоссальную работу по усилению сотрудничества вуза с ведущими организациями и заводами оборонной отрасли, был инициатором создания при КНИТУ в 2014 году Центра развития науки, технологий и образования в области обороны и обеспечения безопасности государства (ЦРНТО).

Основным направлением научных исследований профессора Абдуллина было развитие теоретических основ создания тепловых пиротехнических составов и устройств. Автор более 600 печатных трудов и 40 авторских свидетельств на изобретения и патентов. В 2004 году за значительный вклад в разработку приоритетных направлений науки и техники, подготовку научных и научно-педагогических кадров, большую научно-организационную деятельность Илнуру Абдуллину было присвоено почетное звание заслуженного деятеля науки РТ, а в 2012 году — заслуженного работника высшей школы РФ.

Ученый был похоронен 10 октября на мусульманском кладбище.

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