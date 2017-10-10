Двухдневная магнитная буря ожидается 13—14 октября

Отмечается, что магнитная буря может привести к сбоям в работе электронных устройств, в частности, средств связи, а также увеличивает риск возникновения техногенных аварий. Люди с повышенной метеочувствительностью могут ощущать головные боли, перепады настроения и другой дискомфорт.

Напомним, что магнитные бури начались на Земле в сентябре в связи со вспышками на Солнце.