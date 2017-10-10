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13:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двухдневная магнитная буря ожидается 13—14 октября

Как сообщается на сайте центра погоды «Фобос», в ближайшие дни — 11—12 октября, а также уже после прохождения бури 15 октября магнитосфера Земли будет оставаться возмущенной.

Отмечается, что магнитная буря может привести к сбоям в работе электронных устройств, в частности, средств связи, а также увеличивает риск возникновения техногенных аварий. Люди с повышенной метеочувствительностью могут ощущать головные боли, перепады настроения и другой дискомфорт.

Напомним, что магнитные бури начались на Земле в сентябре в связи со вспышками на Солнце.

6 сентября произошел взрыв огромной мощности на Солнце. Выброшенная Солнцем плазма начала «сжигать» линии магнитного поля Земли. Скорость летящего объекта превысила ожидавшуюся в 1,5 раза, так что удар по Земле нанесен с большей мощностью, чем ожидалось.

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