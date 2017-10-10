Сказано-сделано: в Крыму ремонтируют более сотни «убитых» дорог
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму ремонтируют 112 участков дорог из проекта «Карта убитых дорог». Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости (Крым). В Крыму ремонтируют 112 участков дорог из проекта «Карта убитых дорог». Об этом сообщили в
Активисты крымского отделения Общероссийского народного фронта проинспектировали ход дорожных работ на участках в Симферополе, Керчи, Джанкое, Ялте и региональных трассах Крыма. Общественники зафиксировали устранение выявленных нарушений.
Так, в крымской столице активисты ОНФ оценили ремонт дорог на улицах Объездной, Дмитрия Ульянова, Балаклавской, 51-й Армии, Данилова, Луговой, Залесской, Маршала Жукова, Трубаченко, Бела Куна, Авиационной, Садовой, Крымских партизан, Маяковского, Гагарина, Менделеева и прочих. Эти улицы внесли в дорожный проект ОНФ местные жители, поскольку
Дорога в Симферополе, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».
Сегодня в статусе 24 участков на карте проекта ОНФ в Симферополе появилась информация о проведенном ремонте и возможность сравнить ситуацию до и после. Напомним, среди всех городов и сел Крыма Симферополь оказался наиболее активным — в городе на интерактивную карту нанесено 230 участков, что составляет 116 километров убитых дорог.
Дорога в Симферополе, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».
Эксперты остались довольны и ходом ремонтных работ в
Дорога в Керчи, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».
Наибольших результатов проект достиг в Ялте. Из 130 участков на 44-х уже проведен ремонт, и еще около 10 обещают привести в порядок до конца года. Общественники зафиксировали устранение нарушений целостности дорожного полотна на улицах Московской, Киевской, Суворовской, Гоголя, Тимирязева, Блюхера, Ломоносова, Халтурина, Красноармейской, Сеченова, Боткинской, Большевистской, Рабочей, Спендиарова, Пироговской, Дзержинского, Фонтанной, Мисхорской, Изобильной, а также участках на Севастопольском и Южнобережном шоссе, и на шоссе Туристов. «Во многих случаях местные жители были удивлены проведенному ремонту, они не ожидали ремонтных работ на окраинах города», — отметили в ОНФ.
Сегодня мы говорим о более чем ста участках, которые были отремонтированы после нанесения на “Карту убитых дорог” в Крыму. Это свидетельствует об актуальности нашего проекта — наличии прямой связи как с крымчанами, так и с профильными властями. Например, в Керчи по итогам наших встреч проводится ремонт на действительно важных для горожан дорогах, меняется асфальтовое покрытие. Местные власти изыскивают дополнительные средства на ремонт убитых дорог, что дает надежду на ощутимый результат совместной работы уже к концу этого года. Как видно из результатов выездов, схожая ситуация сейчас во всех городах-“лидерах” проекта в Крыму.
Дорога в Керчи, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».
В ближайшие месяцы активисты ОНФ планируют проинспектировать все дороги, ремонт которых был запланирован на 2017 год.
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