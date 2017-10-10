Сказано-сделано: в Крыму ремонтируют более сотни «убитых» дорог

Источник: РИА "Новости"

Активисты крымского отделения Общероссийского народного фронта проинспектировали ход дорожных работ на участках в Симферополе, Керчи, Джанкое, Ялте и региональных трассах Крыма. Общественники зафиксировали устранение выявленных нарушений.

Так, в крымской столице активисты ОНФ оценили ремонт дорог на улицах Объездной, Дмитрия Ульянова, Балаклавской, 51-й Армии, Данилова, Луговой, Залесской, Маршала Жукова, Трубаченко, Бела Куна, Авиационной, Садовой, Крымских партизан, Маяковского, Гагарина, Менделеева и прочих. Эти улицы внесли в дорожный проект ОНФ местные жители, поскольку из-за ям и ухабов проехать по некоторым участкам было затруднительно.

Дорога в Симферополе, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».

Сегодня в статусе 24 участков на карте проекта ОНФ в Симферополе появилась информация о проведенном ремонте и возможность сравнить ситуацию до и после. Напомним, среди всех городов и сел Крыма Симферополь оказался наиболее активным — в городе на интерактивную карту нанесено 230 участков, что составляет 116 километров убитых дорог. пресс-служба ОНФ

Дорога в Симферополе, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».

Эксперты остались довольны и ходом ремонтных работ в городе-герое Керчь. Из 186 внесенных на «Карту убитых дорог» участков на 29 уже устранены выявленные ямы, местами заменен верхний слой асфальта. Речь идет о шоссе Героев Сталинграда и Вокзальном шоссе, улицах Мирошника, Карла Маркса, Самойленко, Орджоникидзе, Генерала Петрова, Горького, Ворошилова, Льва Толстого, Комарова, Ульяновых и Шлагбаумской.

Дорога в Керчи, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».

Одним из показательных примеров реализации проекта общественники отметили Джанкой, но не из-за темпов ремонта, а из-за взаимодействия власти и местных жителей. По информации экспертов ОНФ, из 75 нанесенных на карту участков в отремонтированных пока числятся только 10, но местные власти активно сотрудничают с активистами и учитывают мнения горожан на сайте проекта при формировании планов работ.

Наибольших результатов проект достиг в Ялте. Из 130 участков на 44-х уже проведен ремонт, и еще около 10 обещают привести в порядок до конца года. Общественники зафиксировали устранение нарушений целостности дорожного полотна на улицах Московской, Киевской, Суворовской, Гоголя, Тимирязева, Блюхера, Ломоносова, Халтурина, Красноармейской, Сеченова, Боткинской, Большевистской, Рабочей, Спендиарова, Пироговской, Дзержинского, Фонтанной, Мисхорской, Изобильной, а также участках на Севастопольском и Южнобережном шоссе, и на шоссе Туристов. «Во многих случаях местные жители были удивлены проведенному ремонту, они не ожидали ремонтных работ на окраинах города», — отметили в ОНФ.

Сегодня мы говорим о более чем ста участках, которые были отремонтированы после нанесения на “Карту убитых дорог” в Крыму. Это свидетельствует об актуальности нашего проекта — наличии прямой связи как с крымчанами, так и с профильными властями. Например, в Керчи по итогам наших встреч проводится ремонт на действительно важных для горожан дорогах, меняется асфальтовое покрытие. Местные власти изыскивают дополнительные средства на ремонт убитых дорог, что дает надежду на ощутимый результат совместной работы уже к концу этого года. Как видно из результатов выездов, схожая ситуация сейчас во всех городах-“лидерах” проекта в Крыму. член регионального штаба ОНФ Алексей Волков

Дорога в Керчи, отремонтированная после нанесения на «Карту убитых дорог».

В ближайшие месяцы активисты ОНФ планируют проинспектировать все дороги, ремонт которых был запланирован на 2017 год.