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17:30 (мск), источник: Вести Иркутск

Армани на Байкале. Рекламу известного модного бренда сняли в Сибири

Байкал появился в рекламе легендарного в мире моды бренда — Армани. Двухминутный ролик создан при участии иркутян.

Премьера эпизода — всемирная. И она уже состоялась в интернете. Просторы озера рассекает чемпион мира по конькобежному спорту Джо Мантия. Есть даже кадры из-подо льда. Чтобы снять Священное море по обе стороны замёрзшей глади, в Сибири объединились французские продюсеры, иркутские и московские операторы. Большая команда трудилась четыре дня. Приходилась даже жертвовать сном, рассказал исполнительный продюсер Максим Савченко. Рекламу легко найти в интернете. Кстати, всего за несколько дней байкальский эпизод набрал полмиллиона просмотров.

— Полгода мы держали язык за зубами, ожидая премьеры, как нам не терпелось. Радостно, что имели участие не как сервисная команда, а принимали непосредственное участие. И режиссёрские задачи там наши были включены. Там часть съёмок, допустим, нам французы говорили — «Не, это не надо, не снимайте». Мы это всё равно снимали, и они попали в итоговый ролик. Это прям здорово, это прикольно, — говорит исполнительный продюсер «SIBERICAFILM» Максим Савченко.

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