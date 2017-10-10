Армани на Байкале. Рекламу известного модного бренда сняли в Сибири

Премьера эпизода — всемирная. И она уже состоялась в интернете. Просторы озера рассекает чемпион мира по конькобежному спорту Джо Мантия. Есть даже кадры из-подо льда. Чтобы снять Священное море по обе стороны замёрзшей глади, в Сибири объединились французские продюсеры, иркутские и московские операторы. Большая команда трудилась четыре дня. Приходилась даже жертвовать сном, рассказал исполнительный продюсер Максим Савченко. Рекламу легко найти в интернете. Кстати, всего за несколько дней байкальский эпизод набрал полмиллиона просмотров.

— Полгода мы держали язык за зубами, ожидая премьеры, как нам не терпелось. Радостно, что имели участие не как сервисная команда, а принимали непосредственное участие. И режиссёрские задачи там наши были включены. Там часть съёмок, допустим, нам французы говорили — «Не, это не надо, не снимайте». Мы это всё равно снимали, и они попали в итоговый ролик. Это прям здорово, это прикольно, — говорит исполнительный продюсер «SIBERICAFILM» Максим Савченко.