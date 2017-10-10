Челябинцы высказались «за» новый маршрут автобуса до аэропорта
Жители Челябинска проголосовали «за» новый маршрут рейсового муниципального автобуса до аэропорта и выбрали наиболее предпочтительные направления движения.
Жители Челябинска проголосовали «за» новый маршрут рейсового муниципального автобуса до аэропорта и выбрали наиболее предпочтительные направления движения.
Как уже сообщало агентство, в сентябре министерство дорожного хозяйства и транспорта области предложило южноуральцам самим определить маршрут движения автобуса до аэропорта.
Как сообщили в министерстве, свое мнение высказали более 300 человек. Из них подавляющее большинство — 286 человек — считают, что необходимо ввести маршрут автобуса до воздушной гавани города.
Принявшие участие в опросе горожане считают, что автобус до аэропорта должен проезжать мимо железнодорожного вокзала, автовокзала. Он должен заезжать и в район АМЗ, двигаться по проспекту Ленина, Комсомольскому проспекту и улице Чичерина.
Согласно проведенного
В течение месяцы пассажиры в здании международного аэропорта Челябинск смогут высказать свое мнение по данному вопросу.
«Вывод уже очевиден. Автобус до аэропорта, однозначно, нужен», — прокомментировал итоги соцопроса заместитель министра Александр Филиппов. По его словам, окончательный маршрут движения будет определен после подсчета результатов анкетирования пассажиров аэропорта.