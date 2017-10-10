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14:21 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинцы высказались «за» новый маршрут автобуса до аэропорта

Жители Челябинска проголосовали «за» новый маршрут рейсового муниципального автобуса до аэропорта и выбрали наиболее предпочтительные направления движения.

Источник: Uralpress.ru

Как уже сообщало агентство, в сентябре министерство дорожного хозяйства и транспорта области предложило южноуральцам самим определить маршрут движения автобуса до аэропорта.

Как сообщили в министерстве, свое мнение высказали более 300 человек. Из них подавляющее большинство — 286 человек — считают, что необходимо ввести маршрут автобуса до воздушной гавани города.

Принявшие участие в опросе горожане считают, что автобус до аэропорта должен проезжать мимо железнодорожного вокзала, автовокзала. Он должен заезжать и в район АМЗ, двигаться по проспекту Ленина, Комсомольскому проспекту и улице Чичерина.

Согласно проведенного интернет-сайтом 74.ru соцопроса, самыми популярными направлениями движения нового маршрута должны стали следующие районы города: Курчатовский (21,5%); Калининский район (16,5%); Центральный (16,0%); Ленинский (15,1%).

В течение месяцы пассажиры в здании международного аэропорта Челябинск смогут высказать свое мнение по данному вопросу.

«Вывод уже очевиден. Автобус до аэропорта, однозначно, нужен», — прокомментировал итоги соцопроса заместитель министра Александр Филиппов. По его словам, окончательный маршрут движения будет определен после подсчета результатов анкетирования пассажиров аэропорта.

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