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15:14 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области научились извлекать пользу из мусора

В Аксае и Зернограде появились спортивные площадки, оборудование которых куплено за деньги, полученные от сбора макулатуры.

Теперь на очереди Донецк. В этом городе запустили акцию «Экология и культура — будущее России». В ее рамках представили несколько проектов, разработанных школьниками.

Никита Черноусов знает, где лучше посадить дерево. В школе, где учится Никита, с помощью цифровой лаборатории проводят исследование воздуха.

«Мы исследуем качество воздуха. Мы можем измерить влажность, кислород и углекислый газ», — говорит Никита Черноусов.

Все участники акции «Экология и культура — будущее России» — около 6 тысяч человек. Десятки импровизированных площадок. В Донецке наглядно показывают, что отходы можно и нужно использовать вторично. Но как грамотно избавиться от мусора знают не все.

«По мне это самое главное, чтобы мы сейчас нашим детям объяснили, как бережно нужно относиться к природе. Как нужно делать раздельную сортировку мусора. Что это будущее наше», — рассказывает министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Прямо во время экологического торжества собирают макулатуру. По задумке все средства со сбора отходов используют на строительство спортивных площадок. Подобные уже есть в Аксае и Зернограде. Теперь уличные тренажеры появятся и в Донецке.

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