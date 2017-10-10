В Ростовской области научились извлекать пользу из мусора

Теперь на очереди Донецк. В этом городе запустили акцию «Экология и культура — будущее России». В ее рамках представили несколько проектов, разработанных школьниками.

Никита Черноусов знает, где лучше посадить дерево. В школе, где учится Никита, с помощью цифровой лаборатории проводят исследование воздуха.

«Мы исследуем качество воздуха. Мы можем измерить влажность, кислород и углекислый газ», — говорит Никита Черноусов.

Все участники акции «Экология и культура — будущее России» — около 6 тысяч человек. Десятки импровизированных площадок. В Донецке наглядно показывают, что отходы можно и нужно использовать вторично. Но как грамотно избавиться от мусора знают не все.

«По мне это самое главное, чтобы мы сейчас нашим детям объяснили, как бережно нужно относиться к природе. Как нужно делать раздельную сортировку мусора. Что это будущее наше», — рассказывает министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.