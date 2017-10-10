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14:18 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук: У нас в Калининграде нет двора, где работал бы плохой подрядчик

Все ремонты планируют завершить до наступления холодов.

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде завершаются работы по благоустройству 28 дворовых территорий. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук во время рабочего выезда во вторник, 10 октября.

Все ремонтные работы планируют завершить в течение двух-трёх недель. По словам Ярошука, на нескольких объектах возникли незначительные отставания по объективным причинам, но все строители обещали оперативно завершить благоустройство.

Есть, конечно, нюансы. В проектах кое-что меняем после консультации с жителями. Здесь размещение мусорных баков не устраивает, там ещё что-то. Но нет двора с плохим подрядчиком. Всё закончим в этом году, — пояснил Ярошук.

Благоустройство дворов власти планируют продолжить и в следующем году. Ярошук также заявил, что объёмов по ремонту дворов хватит в городе лет на десять, поэтому предстоит ещё «многое сделать».

В марте власти Калининграда утвердили адресный перечень дворов, которые отремонтируют в 2017 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». В список попали 28 территорий вокруг 58 домов. Деньги выделяют из федерального, регионального и местного бюджетов при софинансировании собственников.

В общей сложности на реализацию проекта предусмотрено 190 млн рублей. Из них 107,1 млн — из федерального бюджета, 62,9 млн — из регионального и 20 — из городского.

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