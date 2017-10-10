Ярошук: У нас в Калининграде нет двора, где работал бы плохой подрядчик
Все ремонты планируют завершить до наступления холодов.
Все ремонты планируют завершить до наступления холодов.
В Калининграде завершаются работы по благоустройству 28 дворовых территорий. Об этом рассказал глава города Александр Ярошук во время рабочего выезда во вторник, 10 октября.
Все ремонтные работы планируют завершить в течение
Есть, конечно, нюансы. В проектах
Благоустройство дворов власти планируют продолжить и в следующем году. Ярошук также заявил, что объёмов по ремонту дворов хватит в городе лет на десять, поэтому предстоит ещё «многое сделать».
В марте власти Калининграда утвердили адресный перечень дворов, которые отремонтируют в 2017 году по проекту «Формирование комфортной городской среды». В список попали 28 территорий вокруг 58 домов. Деньги выделяют из федерального, регионального и местного бюджетов при софинансировании собственников.
В общей сложности на реализацию проекта предусмотрено 190 млн рублей. Из них 107,1 млн — из федерального бюджета, 62,9 млн — из регионального и 20 — из городского.