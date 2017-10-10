Девушки массово похвастались волосами в носу
В соцсетях набирает популярность новый тренд — девушки наклеивают на ноздри накладные ресницы, обращает внимание «Би-би-си».
В соцсетях набирает популярность новый тренд — девушки наклеивают на ноздри накладные ресницы, обращает внимание «Би-би-си».
Все началось с пользовательницы gret_chen_chen, которая наклеила ресницы, в шутку выдав их за нарощенные волосы из носа.
Пример подхватили другие пользовательницы. Микроблогер @iamtay_tay пишет, что gret_chen_chen ее «вдохновила».
У девушки появились десятки подражателей. Они устроили флешмоб, посоревновавшись, кто искуснее наклеит ресницы в нос или около него.
Некоторые пошли дальше и начали лепить ресницы на губы.
Флешмоб подхватили СМИ. К примеру, журналисты британской радиостанции Radio Aire.
В начале года пользователи сети начали массово наносить макияж на свои бедра. Девушки рисовали на своем теле брови, глаза и другие части лица, на которые обычно наносят макияж.