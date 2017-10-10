Башкирия попала в топ-10 «счастливых» регионов

«Медиалогия» составила рейтинг регионов, которые чаще всего упоминаются в контексте «счастье». В топ-10 вошла и Башкирия — правда, на последнюю строчку.

Рейтинг составили с учетом процента упоминаний каждого региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех субъектов РФ в данном контексте.

Тройка лидеров неизменно та же: Москва, Питер, Крым. Кроме Башкирии в список вошли Новосибирская, Свердловская и Московская области, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан.