Башкирия попала в топ-10 «счастливых» регионов
При этом по сравнению с прошлым месяцем потеряла две позиции.
При этом по сравнению с прошлым месяцем потеряла две позиции.
«Медиалогия» составила рейтинг регионов, которые чаще всего упоминаются в контексте «счастье». В топ-10 вошла и Башкирия — правда, на последнюю строчку.
Рейтинг составили с учетом процента упоминаний каждого региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех субъектов РФ в данном контексте.
Тройка лидеров неизменно та же: Москва, Питер, Крым. Кроме Башкирии в список вошли Новосибирская, Свердловская и Московская области, Краснодарский и Красноярский края, а также Татарстан.
К слову, наша республика по сравнению с данными за август потеряла в рейтинге две позиции.