Мэрия запустила дополнительные телефоны по вопросам подключения тепла в Воронеже

Источник: Новости Воронежа

В большинстве домов Воронежа уже дали отопление. По последним данным, батареи горячие уже в в 4381 многоквартирном доме из 4527. Получается, что отопление есть в 96,8% домов и в 99,8% соцобъектов.

Если у вас до сих пор не дали тепла, то в мэрии советуют звонить на «горячие линии». Телефонов для обращения по вопросам отопления стало больше: +7 (473) 228−32−76 , 228−30−27.

Также свои «горячие линии» работают в управах районов. Жителям Железнодорожного района нужно звонить по номеру +7 (473)223−04−86. Коминтерновского района +7 (473)261−10−68. Левобережного района +7 (473)249−09−71. Ленинского района +7 (473)206−91−52. Советского района +7 (473)263−16−73. Центрального района +7 (473) 259−76−63 .

Отметим, что в процентном соотношении самая благоприятная ситуация по пуску тепла в Центральном районе — здесь тепло в 98,9% домов (549 из 555). Второй по оперативности запуска тепла Левобережный район — 98,9%, теплые батареи в 877 из 888 домов. Замыкает тройку лидеров Железнодожный район — здесь тепло в 494 из 503 домов (98,2%).

Хуже ситуация в Коминтерновском, Ленинском и Советском районах. В первом подключены 95,1% домов — 1136 из 1195. А во втором 97,1% — 506 из 521 дома. В третьем 94,7% — в 819 из 865.