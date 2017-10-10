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17:06 (мск), источник: Om1.ru

Сотрудники МЧС за год спасли 875 омичей

Жители области нуждались в помощи из огня, на воде и из разбитых автомобилей.

В региональном Главном управлении МЧС подвели итоги работы спасателей за прошедшие месяцы текущего года. С начала 2017 года региональные пожарно-спасательные подразделения спасли 875 человек. Из них 490 омичей вынесли из огня, еще 353-х эвакуировали из пострадавших в авариях автомобилей. Также 32 человека были спасены на воде.

Как подчеркнули в МЧС, в регионе круглосуточно работает около 500 сотрудников, на дежурстве находится порядка 200 единиц техники.

Кроме того, ведомство отметило снижение числа пожаров на 8% в сравнении с прошлым годом. Уменьшилось также количество происшествий на воде (на 2,3%) и ДТП (на 11%). Причиной спасатели называют слаженную работу всех звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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