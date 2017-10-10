Сотрудники МЧС за год спасли 875 омичей
Жители области нуждались в помощи из огня, на воде и из разбитых автомобилей.
Жители области нуждались в помощи из огня, на воде и из разбитых автомобилей.
В региональном Главном управлении МЧС подвели итоги работы спасателей за прошедшие месяцы текущего года. С начала 2017 года региональные
Как подчеркнули в МЧС, в регионе круглосуточно работает около 500 сотрудников, на дежурстве находится порядка 200 единиц техники.
Кроме того, ведомство отметило снижение числа пожаров на 8% в сравнении с прошлым годом. Уменьшилось также количество происшествий на воде (на 2,3%) и ДТП (на 11%). Причиной спасатели называют слаженную работу всех звеньев территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.