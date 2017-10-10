К 75-летию Сталинградской Победы на Мамаевом кургане открыли памятный знак железнодорожникам

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Представители Волгоградской областной и городской администрации, представители Приволжской железной дороги, ветераны-железнодорожники, студенты и школьники стали непосредственными свидетелями события.

— В преддверии 75-й годовщины Сталинградской Победы здесь, на главной высоте России, мы открываем памятный знак железнодорожникам, которые не жалея своих сил и жизней ковали Великую Победу, — отметил в приветствии заместитель губернатора Волгоградской области Александр Блошкин. — Под Сталинградом была одержана не только военная, но и морально-волевая победа нашего патриотизма и любви к Родине.

Переоценить участие железнодорожников в войне невозможно. В 1942 году они в тяжелейших условиях всего за 6 месяцев построили Волжскую рокаду. В кратчайшие сроки с октября 1942 года по февраль 1943 года было построено шесть железнодорожных веток протяженностью 1160 километров, восстановлено 1958 км пути, отремонтировано 293 железнодорожных моста. В этот период силами железнодорожников сражающимся на Волге бойцам было доставлено более 340 тысяч вагонов с техникой, боеприпасами, горючим и продовольствием.

— Идея создания памятника принадлежит нашему волгоградскому отделению. Мы и сейчас пользуемся дорогами, построенными в годы Великой Отечественной войны. И мы чтим память погибших в это время железнодорожников, — добавил начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

Помимо памятного знака у подножия Мамаева кургана сегодня была также высажена «Аллея Памяти». Сотрудники Приволжской железной дороги, а также студенты и школьники в память о погибших защитниках Сталинграда высадили 900 деревьев и кустарников.

— Этот день войдет в историю российских железных дорог. Он очень важен и значим не только для железнодорожников приволжской магистрали, но и всей России, — уверен председатель Российского профсоюза железнодорожных строителей Николай Никифоров.