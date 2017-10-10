Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в 2018 году средняя заработная плата увеличится на 7,8 процента, до 67 тысяч рублей.

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Решения об индексации заработной платы госслужащим не принято, отметил Ефимов. В последний раз она была проведена в 2008 году.

28 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что средняя зарплата врача в поликлиниках департамента здравоохранения столицы достигла 110 тысяч рублей.