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14:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван размер средней зарплаты в Москве в 2020 году

Средняя номинальная зарплата в Москве в конце нынешнего года составит 63 тысячи рублей, в 2020 году она вырастет до 76 тысяч. Об этом во вторник, 10 октября, заявил глава департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, сообщает агентство «Москва».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, в 2018 году средняя заработная плата увеличится на 7,8 процента, до 67 тысяч рублей.

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Решения об индексации заработной платы госслужащим не принято, отметил Ефимов. В последний раз она была проведена в 2008 году.

28 сентября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников заявил, что средняя зарплата врача в поликлиниках департамента здравоохранения столицы достигла 110 тысяч рублей.

Среднемесячная зарплата в России в августе составляла 38 040 рублей, сообщал Росстат. По сравнению с августом 2016 года, она выросла на 7,1 процента в реальном выражении, по сравнению с июлем 2017-го — снизилась на 1,5 процента.

Где в России получают самые высокие зарплаты?
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14 сентября© Ньюстюб
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