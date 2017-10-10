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15:09 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе началось строительство нового корпуса онкологического диспансера

УФА, 10 окт 2017. /ИА «Башинформ"/. Глава Башкортостана Рустэм Хамитов дал старт началу строительства нового корпуса Республиканского клинического онкологического диспансера в Уфе.

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фотографий
6
фотографий

В настоящее время лечебное учреждение состоит из нескольких корпусов. Самый современный, в котором располагаются хирургическое и диагностическое отделения, был введён в 2010 году. Палатные корпуса были введены в 1960—1970-х годах прошлого века и уже не отвечают современным требованиям, в том числе по количеству пациентов.

Площадь нового девятиэтажного корпуса составит более 20 тысяч кв. м. Здесь разместятся палатные отделения на 250 коек и поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену. Проектная стоимость объекта — 1,7 млрд рублей. Новый корпус планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.

Глава республики пообщался с медицинским персоналом онкодиспансера, обсудил условия работы, а затем запустил подачу бетона в основание фундамента нового здания.

— Через пару лет построим хороший, новый, большой корпус, — сказал Рустэм Хамитов. — Стройка очень хорошая, важная, нужная, прежде всего, больным и, конечно, коллективу диспансера. Условия труда улучшатся намного.

Руководитель республики обсудил статистику онкологической заболеваемости с главным врачом диспансера Русланом Султановым. На сегодняшний день этот показатель составляет 324 онкобольных на 100 тысяч человек, что ниже общероссийских показателей. Вместе с тем, по словам главврача, задача онкологической службы — изменить подходы к диагностике и выявлять заболевания на максимально раннем этапе.

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