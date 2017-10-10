В Уфе началось строительство нового корпуса онкологического диспансера

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В настоящее время лечебное учреждение состоит из нескольких корпусов. Самый современный, в котором располагаются хирургическое и диагностическое отделения, был введён в 2010 году. Палатные корпуса были введены в 1960—1970-х годах прошлого века и уже не отвечают современным требованиям, в том числе по количеству пациентов.

Площадь нового девятиэтажного корпуса составит более 20 тысяч кв. м. Здесь разместятся палатные отделения на 250 коек и поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену. Проектная стоимость объекта — 1,7 млрд рублей. Новый корпус планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 — начале 2020 года.

Глава республики пообщался с медицинским персоналом онкодиспансера, обсудил условия работы, а затем запустил подачу бетона в основание фундамента нового здания.

— Через пару лет построим хороший, новый, большой корпус, — сказал Рустэм Хамитов. — Стройка очень хорошая, важная, нужная, прежде всего, больным и, конечно, коллективу диспансера. Условия труда улучшатся намного.