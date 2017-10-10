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17:15 (мск), источник: РИАЦ

В выходные пройдет фестиваль «Волгоград — город дружбы!»

В субботу, 14 октября 2017 года, на стадионе «Зенит» состоится городской культурно-спортивный фестиваль среди национальных общественных объединений «Волгоград — город дружбы!».

В 10.00 будет дан старт соревнованиям в ловкости, меткости, выносливости и силе духа. Участниками спортивных состязаний станут представители национальных общественных организаций. Организаторами мероприятия выступают комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда.

Целями проведения традиционного фестиваля являются пропаганда здорового образа жизни, а также развитие сотрудничества и укрепление дружеских отношений между жителями региона различных национальностей.

В программе — соревнования по мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам, шашкам, перетягиванию каната, армспорту, дартсу.

— Лучшие спортсмены во все времена являлись гордостью своего народа. Вопросы межнационального мира, взаимодействия и сотрудничества между представителями различных народов всегда являлись актуальными и значимыми. Именно поэтому культурно-спортивный фестиваль стал хорошей традицией нашего города. Отрадно, что интерес к фестивалю не ослабевает, наоборот — количество его участников с каждым годом только растет, — отметил председатель комитета по культуре мэрии Дмитрий Куделькин.

Свое участие подтвердили 12 команд национальных общественных объединений и диаспор, представляющие культуру Дагестана, Азербайджана, Северной Осетии — Алании, Армении, Белоруссии, Калмыкии, Казахстана, Греции, Татарстана, Кореи. Впервые выступят спортсмены из Афганистана и Таджикистана.

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