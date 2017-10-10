В выходные пройдет фестиваль «Волгоград — город дружбы!»
В субботу, 14 октября 2017 года, на стадионе «Зенит» состоится городской
В субботу, 14 октября 2017 года, на стадионе «Зенит» состоится городской
В 10.00 будет дан старт соревнованиям в ловкости, меткости, выносливости и силе духа. Участниками спортивных состязаний станут представители национальных общественных организаций. Организаторами мероприятия выступают комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда.
Целями проведения традиционного фестиваля являются пропаганда здорового образа жизни, а также развитие сотрудничества и укрепление дружеских отношений между жителями региона различных национальностей.
В программе — соревнования по
— Лучшие спортсмены во все времена являлись гордостью своего народа. Вопросы межнационального мира, взаимодействия и сотрудничества между представителями различных народов всегда являлись актуальными и значимыми. Именно поэтому
Свое участие подтвердили 12 команд национальных общественных объединений и диаспор, представляющие культуру Дагестана, Азербайджана, Северной Осетии — Алании, Армении, Белоруссии, Калмыкии, Казахстана, Греции, Татарстана, Кореи. Впервые выступят спортсмены из Афганистана и Таджикистана.