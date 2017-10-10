В выходные пройдет фестиваль «Волгоград — город дружбы!»

В 10.00 будет дан старт соревнованиям в ловкости, меткости, выносливости и силе духа. Участниками спортивных состязаний станут представители национальных общественных организаций. Организаторами мероприятия выступают комитет по культуре и комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда.

Целями проведения традиционного фестиваля являются пропаганда здорового образа жизни, а также развитие сотрудничества и укрепление дружеских отношений между жителями региона различных национальностей.

В программе — соревнования по мини-футболу, стрельбе из пневматической винтовки, настольному теннису, гиревому спорту, шахматам, шашкам, перетягиванию каната, армспорту, дартсу.

— Лучшие спортсмены во все времена являлись гордостью своего народа. Вопросы межнационального мира, взаимодействия и сотрудничества между представителями различных народов всегда являлись актуальными и значимыми. Именно поэтому культурно-спортивный фестиваль стал хорошей традицией нашего города. Отрадно, что интерес к фестивалю не ослабевает, наоборот — количество его участников с каждым годом только растет, — отметил председатель комитета по культуре мэрии Дмитрий Куделькин.