В самарском Политехе соберут летающего робота-амфибию

В Самарском государственном техническом университете создадут беспилотный модульный авиационно-морской робототехнический комплекс с адаптивными сервисами — МАК «Глайдерон». Проект получил финансирование в размере 8,4 млн рублей от организаторов конкурсной программы «Развитие-НТИ», сообщает пресс-служба университета.

Предполагается, что опытный образец робота будет сконструирован в течение двух лет. Он соединит в себе глайдер и коптер. Робота можно будет использовать для оперативного мониторинга пространства, охраны мостов и ГЭС.