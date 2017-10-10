В самарском Политехе соберут летающего робота-амфибию
Робота можно будет использовать для оперативного мониторинга пространства, охраны мостов и ГЭС.
Робота можно будет использовать для оперативного мониторинга пространства, охраны мостов и ГЭС.
В Самарском государственном техническом университете создадут беспилотный модульный
Предполагается, что опытный образец робота будет сконструирован в течение двух лет. Он соединит в себе глайдер и коптер. Робота можно будет использовать для оперативного мониторинга пространства, охраны мостов и ГЭС.