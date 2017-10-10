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15:20 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре продолжаются работы по восстанавлению двух фонтанов

В Самаре продолжаются работы по восстанавлению двух фонтанов, которые вновь станут излюбленными местами отдыха горожан и гостей региональной столицы.

Источник: samadm.ru

Так, решение о ремонте фонтана «Красное знамя» (на перекрестке улиц Красноармейская и Чапаевская), который долгие годы был заброшен и никем не обслуживался, было принято горвластями весной этого года.

В этом году фонтан получит новую жизнь. Старая треснувшая чаша была полностью демонтирована; залита новая чаша, которая снаружи уже облицована уральским гранитом; выполнено устройство гидроизоляции; подведены все необходимые коммуникации, сделана насосная.

«Подрядчик установит три насоса: один — постоянный, для подачи давления, второй — резервный, третий — дренажный, для откачки воды из подвального помещения. Вся система автоматизирована. У фонтана будет 12 форсунок. Планируется, что каждая из них будет подсвечена», — пояснил главный специалист МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Александр Викторов.

Также предстоит выложить натуральным камнем дно чаши фонтана и поверхность чаши по периметру. К монтажу системы освещения специалисты приступят по окончании плиточных работ. Накануне на объект ремонта был завезен песок для отсыпки территории вокруг фонтана и последующей утрамбовки.

Таким образом, приведут в порядок не только сам фонтан. Рабочие уже приступили к благоустройству прилегающей территории.

«Согласно контракту весь объем работ нужно выполнить до конца ноября. Но у нас достаточно большой опыт в проведении такого рода ремонта, и фонтан мы восстанавливаем с опережением графика. Ориентировочно через три-четыре недели работы планируем завершить», — рассказал коммерческий директор ООО «Абсолютспецстрой» Игорь Щербаков.

Кроме того, сейчас продолжаются работы по восстановлению фонтана в сквере «Шанхай», расположенном вдоль комплекса домов по ул. Молодогвардейская. Он также долгие годы не функционировал.

В настоящее время в рамках комплексного ремонта улицы Молодогвардейская ведется укладка плиточного покрытия. На территории сквера высажено около 30-ти деревьев, в ближайшее время планируется высадить кустарники, уложить рулонный газон. Смонтирована система автополива газонов, установлены опоры освещения, ведется устройство цветников рядом с фонтаном. Для него подведены все коммуникации, залита бетонная чаша, смонтировано помещение под насосную. Часть запланированного объема работ по реконструкции фонтана будет завершена в текущем году, а в следующем работы на объекте продолжатся, сообщает пресс-служба администрации Самары.

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