В Самаре продолжаются работы по восстанавлению двух фонтанов
В Самаре продолжаются работы по восстанавлению двух фонтанов, которые вновь станут излюбленными местами отдыха горожан и гостей региональной столицы.
В Самаре продолжаются работы по восстанавлению двух фонтанов, которые вновь станут излюбленными местами отдыха горожан и гостей региональной столицы.
Так, решение о ремонте фонтана «Красное знамя» (на перекрестке улиц Красноармейская и Чапаевская), который долгие годы был заброшен и никем не обслуживался, было принято горвластями весной этого года.
В этом году фонтан получит новую жизнь. Старая треснувшая чаша была полностью демонтирована; залита новая чаша, которая снаружи уже облицована уральским гранитом; выполнено устройство гидроизоляции; подведены все необходимые коммуникации, сделана насосная.
«Подрядчик установит три насоса: один — постоянный, для подачи давления, второй — резервный, третий — дренажный, для откачки воды из подвального помещения. Вся система автоматизирована. У фонтана будет 12 форсунок. Планируется, что каждая из них будет подсвечена», — пояснил главный специалист МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Александр Викторов.
Также предстоит выложить натуральным камнем дно чаши фонтана и поверхность чаши по периметру. К монтажу системы освещения специалисты приступят по окончании плиточных работ. Накануне на объект ремонта был завезен песок для отсыпки территории вокруг фонтана и последующей утрамбовки.
Таким образом, приведут в порядок не только сам фонтан. Рабочие уже приступили к благоустройству прилегающей территории.
«Согласно контракту весь объем работ нужно выполнить до конца ноября. Но у нас достаточно большой опыт в проведении такого рода ремонта, и фонтан мы восстанавливаем с опережением графика. Ориентировочно через
Кроме того, сейчас продолжаются работы по восстановлению фонтана в сквере «Шанхай», расположенном вдоль комплекса домов по ул. Молодогвардейская. Он также долгие годы не функционировал.
В настоящее время в рамках комплексного ремонта улицы Молодогвардейская ведется укладка плиточного покрытия. На территории сквера высажено около 30-ти деревьев, в ближайшее время планируется высадить кустарники, уложить рулонный газон. Смонтирована система автополива газонов, установлены опоры освещения, ведется устройство цветников рядом с фонтаном. Для него подведены все коммуникации, залита бетонная чаша, смонтировано помещение под насосную. Часть запланированного объема работ по реконструкции фонтана будет завершена в текущем году, а в следующем работы на объекте продолжатся, сообщает