В Самаре продолжаются работы по восстанавлению двух фонтанов

Источник: samadm.ru

Так, решение о ремонте фонтана «Красное знамя» (на перекрестке улиц Красноармейская и Чапаевская), который долгие годы был заброшен и никем не обслуживался, было принято горвластями весной этого года.

В этом году фонтан получит новую жизнь. Старая треснувшая чаша была полностью демонтирована; залита новая чаша, которая снаружи уже облицована уральским гранитом; выполнено устройство гидроизоляции; подведены все необходимые коммуникации, сделана насосная.

«Подрядчик установит три насоса: один — постоянный, для подачи давления, второй — резервный, третий — дренажный, для откачки воды из подвального помещения. Вся система автоматизирована. У фонтана будет 12 форсунок. Планируется, что каждая из них будет подсвечена», — пояснил главный специалист МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство» Александр Викторов.

Также предстоит выложить натуральным камнем дно чаши фонтана и поверхность чаши по периметру. К монтажу системы освещения специалисты приступят по окончании плиточных работ. Накануне на объект ремонта был завезен песок для отсыпки территории вокруг фонтана и последующей утрамбовки.

Таким образом, приведут в порядок не только сам фонтан. Рабочие уже приступили к благоустройству прилегающей территории.

«Согласно контракту весь объем работ нужно выполнить до конца ноября. Но у нас достаточно большой опыт в проведении такого рода ремонта, и фонтан мы восстанавливаем с опережением графика. Ориентировочно через три-четыре недели работы планируем завершить», — рассказал коммерческий директор ООО «Абсолютспецстрой» Игорь Щербаков.

Кроме того, сейчас продолжаются работы по восстановлению фонтана в сквере «Шанхай», расположенном вдоль комплекса домов по ул. Молодогвардейская. Он также долгие годы не функционировал.