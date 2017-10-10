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15:30 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Школьники Дзержинска Нижегородской области получат льготы на проезд в автобусах с 1 ноября

Школьники Дзержинска Нижегородской области с 1 ноября получат льготы на проезд в городских автобусах. Об этом пресс-служба администрации города сообщила 10 октября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

«Администрацией Дзержинска и руководителями транспортных предприятий города принято совместное решение о предоставлении льготного проезда учащимся школ на тех автобусных маршрутах общественного транспорта, где с начала октября произошло повышение стоимости проезда до 25 рублей», — говорится в сообщении.

Плата за проезд для школьников будет составлять 20 рублей на маршрутах №№ Т-1, 8А, Т-22, Т-23, Т-33, 24, 25, 9, 10 и Т-29. Льготный проезд будет действовать не только во время учебного года, но и в летний период.

«Решение о снижении стоимости разовой поездки для школьников было принято в связи с обращением депутатов, а также учитывая социальную значимость проблемы», — отметил начальник управления транспорта и связи администрации Дзержинска Вадим Тараканов. Он также подчеркнул, что основанием для предоставления льготного проезда будет являться справка из школы.

Согласно информации, до 1 ноября будут выпущены билеты номиналом 20 рублей.

С 1 октября стоимость проезда на ряде автобусных маршрутов Дзержинска увеличилась до 25 рублей. Сейчас решается вопрос о том, на какую сумму вырастет стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте Дзержинска с 1 ноября 2017 года.

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