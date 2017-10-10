Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана Чумака

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В столице скончался знаменитый телевизионный целитель Аллан Чумак. Причину смерти жена экстрасенса не уточнила. Всей стране он запомнился по телевизионным сеансам «энергетической» зарядки воды, которая потом будто бы обладала целительными свойствами.

Чумак получил журналистское образование (МГУ, Российский государственный университет физической культуры) и с 1965 года работал на телевидении спортивным комментатором. Как ни странно, сверхспособности и «насыщенность энергией» он ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей во время работы в главной редакции телеинформации Агентства печати «Новости». С этого момента он ушел с телевидения в НИИ общей и педагогической психологии.

Сила жидкости

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В конце 1980-х экстрасенс прославился на всю страну благодаря телевизионным сеансам. Он предлагал зрителям расслабиться, делал пассы и шевелил губами, не произнося при этом ни слова. Во время своих программ Чумак «заряжал» мази, кремы, разные жидкости, в том числе алкоголь. После сеанса маг предлагал гостям попробовать обычную и заряженную воду. Большинство уверяло, что чувствуют разницу. Воду можно было заряжать и у экрана телевизора, и даже у радиоприемников. Но поскольку передачи были полностью немыми, слушатели ставили банки к молчащим приемникам и терпеливо ждали, когда вода напитается энергией.

Многие, а особенно пожилые люди, потом пили ее и уверяли, что это помогает им справиться с недугами. Он предлагал зрителям расслабиться, делал пассы и шевелил губами, не произнося при этом ни слова.

Позже в одной из радиопередач Чумак признался, что его якобы начали обучать голоса, «работавшие дикторами посменно», а он лишь конспектировал и затем учился лечить по этим записям.

В какой-то период его сеансы транслировали по 15 минут каждый день. Программа Чумака входила в передачу «120 минут», которая начиналась в 7 утра.

Источник: РИА "Новости"

Талант Чумака нашел одобрение и у властей — он стал почетным членом Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка и возглавлял общественный Фонд содействия исследований социальных и аномальных явлений. Экстрасенса наградили премией имени Ломоносова «За выдающиеся достижения в изучении проблемы информационных взаимодействий». Он также получил государственный патент на изобретение под названием «Перенос биоактивной информации на влагосодержащие субстанции». В 2000 году он баллотировался в Госдуму от Самарской области, но набрал всего три процента голосов.

В книге главного редактора The New Yorker Дэвида Ремника «Могила Ленина» рассказывается, как Чумак лечил людей прямо на дворовой парковке. Такие сеансы он устраивал раз в две недели. Люди приносили ему фотографии больных детей или родителей. Ремник вспоминает, как Чумак стоял на крыльце, а все окружили его, чтобы почувствовать ауру. При этом целитель не работал с бывшими партийными функционерами, так как «их души уже совсем очерствели».

Чумак встал на крыльцо и предложил всем окружить его, чтобы почувствовать его ауру. Но предупредил заранее: бывших партийных функционеров он вылечить не сможет. "Их души уже совсем очерствели", – объяснил он.

Впоследствии маг открыл линию по производству «заряженной» минеральной воды и начал выпускать фотографии и плакаты со своим изображением.

Эффект Чумака

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Однако в научной среде поддержки он не нашел. Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией много раз опровергала так называемый эффект Чумака и заявляла, что ученые не обнаружили ни одного случая реального исцеления. В конце концов Минздрав выпустил приказ, запрещающий нетрадиционные методы лечения, и экстрасенс приостановил свои энергетические сеансы.

С Православной церковью у него тоже были особые отношения. По словам экстрасенса, ему советовали взять себе в наставники старца, но он уверял, что даром его «наградил Господь». Он рассказывал, что даже встречался с высшей иерархией церкви и предлагал им доказать, что получил дар «от сатаны».

Как уверял целитель, его обучали некие голоса, звучавшие в его голове и "посменно работавшие дикторами"

В 2008 году время интервью на радио Чумак раскрыл секрет своих способностей. Как уверял целитель, его обучали некие голоса, звучавшие в его голове и «посменно работавшие дикторами». Они рассказывали ему об устройстве мира и о том, как не нанести вред людям.

Источник: РИА "Новости"

У экстрасенса есть официальный сайт. Целитель обещал помощь даже тем, кто просто зайдет на его страницу. «Это волшебное место. Если с вами что-то не так, если навалились болезни или неприятности — побудьте немного на сайте, возьмите отсюда то, что считаете нужным, и все пройдет. Здесь присутствует мой Дар, Мудрость и Сила Учителя, который вел меня по жизни чудесными путями», — говорится на главной странице портала.

Экстрасенс обещал клиентам исцеление от болезней, впрочем, отказываться от традиционной медицины не советовал: «Сочетайте использование моих инструментов исцеления и помощь Аллана Чумака с назначениями своего лечащего врача — и таким образом вы получите эффективное комплексное лечение».

В последнее время Чумак проводил оздоровительные видеосеансы онлайн. Он отмечал, что проделана огромная работа «по реализации технологии воздействия моих способностей через интернет». В 2008 году был членом жюри шоу «Битва экстрасенсов» на Украине.

Чумак написал несколько книг: «Исцеляющая сила внутри вас», «Тем, кто верит в чудо» и «Книга-экстрасенс. Практические приемы по исцелению себя и своих близких».