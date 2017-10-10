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17:03 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области лидируют преступления на железной дороге

Нарушения закона в самолетах более редкое явление.

Руководитель омского линейного управления МВД полковник полиции Александр Кайзер подвел итоги работы своего ведомства. Всего за девять месяцев нынешнего года были зафиксированы 276 преступлений.

Он заявил, что больше всего преступлений совершается на железной дороге. Гораздо больше, чем в самолете.

 — Больше всего преступлений совершается там, где самый значительный пассажиропоток — на железнодорожном транспорте. По территории Омской области проходят 8 тысяч людей в сутки, тысячи 3−5 авиапассажиров. Потому преступлений и работы у нас больше на железнодорожном транспорте, затем на воздушном и на водном, — рассказал глава ведомства.

Он также добавил, что работа на водном транспорте больше сезонная, потому и преступлений там незначительное количество.

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