Департамент транспорта Ростова возвращает маршрутку № 59

В то же время, кто будет обслуживать теперь данный маршрут неясно: в департаменте транспорта не видят оснований для выдачи предприятию маршрутных карт в связи с тем, срочный договор с компанией завершается 10 октября 2017 года. Не исключено, что на данном направлении не будет машин до будущего конкурса, который назначен на 4 августа 2018 года.

Таким образом, сейчас в городе может сложиться ситуация, когда перевозчик с подвижным составом не может обслуживать востребованный маршрут, а другие предприятия не располагают свободными транспортными средствами.

Как ранее сообщал ресурс «Ростовский Городской Транспорт», ОАО ТК «Ростов-Авто» по итогам сложившейся ситуации планирует отказаться от обслуживания автобусных маршрутов № 35 «Темерник — Ц. Рынок» и № 35А «ЖК Платовский — Темерник» из-за того, что без работы на маршрутными такси перевозки будут нерентабельны. Других маршрутов у перевозчика нет, соответственно, компания просто уйдет с данного рынка. Возможно, подвижной состав на данные маршруты будет снят с других, не менее загруженных направлений, а возможно эти маршруты ждет участь № 18 и на нем будут работать микроавтобусы Hyundai County.