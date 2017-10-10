Департамент транспорта Ростова возвращает маршрутку № 59
Департамент транспорта
Департамент транспорта
В то же время, кто будет обслуживать теперь данный маршрут неясно: в департаменте транспорта не видят оснований для выдачи предприятию маршрутных карт в связи с тем, срочный договор с компанией завершается 10 октября 2017 года. Не исключено, что на данном направлении не будет машин до будущего конкурса, который назначен на 4 августа 2018 года.
Таким образом, сейчас в городе может сложиться ситуация, когда перевозчик с подвижным составом не может обслуживать востребованный маршрут, а другие предприятия не располагают свободными транспортными средствами.
Как ранее сообщал ресурс «Ростовский Городской Транспорт», ОАО ТК «Ростов-Авто» по итогам сложившейся ситуации планирует отказаться от обслуживания автобусных маршрутов № 35 «Темерник — Ц. Рынок» и № 35А «ЖК Платовский — Темерник»
Напомним, на 10 октября с 18:00 до 19:30 в