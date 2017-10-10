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15:14 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе появится новая круговая развязка

С 13.00, на пересечении ул. Узинелор и ул. Лунка Быкулуй будут проводиться работы по установке временной круговой развязки, в связи с чем полосы движения будут произвольно сужены.

Источник: Actualitati.md

Так, служба InfoTrafic рекомендует водителям автомобилей:

неукоснительно следовать указаниям патрульных инспекторов;
не въезжать на перекресток, если движение на нем затруднено или заблокировано;.

проявлять терпение и дисциплинированность, соблюдать правила дорожного движения.

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