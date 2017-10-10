В Кишиневе появится новая круговая развязка
С 13.00, на пересечении ул. Узинелор и ул. Лунка Быкулуй будут проводиться работы по установке временной круговой развязки, в связи с чем полосы движения будут произвольно сужены.
С 13.00, на пересечении ул. Узинелор и ул. Лунка Быкулуй будут проводиться работы по установке временной круговой развязки, в связи с чем полосы движения будут произвольно сужены.
Так, служба InfoTrafic рекомендует водителям автомобилей:
неукоснительно следовать указаниям патрульных инспекторов;
не въезжать на перекресток, если движение на нем затруднено или заблокировано;.
проявлять терпение и дисциплинированность, соблюдать правила дорожного движения.