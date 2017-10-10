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16:00 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Рамони отреставрируют дворец Ольденбургских

В историко-культурном центре «Дворцовый комплекс Ольденбургских» ведут работы по реставрации здания дворца. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила исполняющая обязанности директора комплекса Елена Клепова в понедельник, 10 октября.

Источник: РИА "Воронеж"

В ходе реставрационных работ сделают монтаж электрической проводки, гидроизоляцию и устройство теплых полов. Полы покроют керамической плиткой. Проведут водопровод и канализацию. Восстановят каменную лестницу.

— В конце октября начнут ремонт крыши, пока выставляют леса с лицевой стороны дворца, — рассказала Елена Клепова.
На цокольном этаже дворца специалисты ведут очистку стен и обработку от плесени и грибка. Работы проводят за средств фонда поддержки культурного наследия Воронежской области.

Проект реставрации комплекса прошел экспертизу. Из областного бюджета на работы выделили около 60 млн рублей. Заканчиваются торги по привлечению подрядных организаций на ремонтные работы.

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