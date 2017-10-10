Поезда без машинистов могут пустить на МЦК
Введение
Введение
Беспилотные «Ласточки» могут появиться на Московском центральном кольце (МЦК) в ближайшем будущем. Сейчас ведется разработка составов, которые будут управляться из диспетчерского центра.
Сроки реализации проекта установить сейчас нельзя, так как это зависит не только от технологий, но и от нормативных актов, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на директора
Сейчас нам нормативно запрещено вводить поезда без машинистов. Мы даже не можем вводить поезда без помощника машиниста, потому что если что-то случится с поездом, машинист должен оставаться в поезде, а помощник идти смотреть.
При этом он уточнил, что технологически перейти на поезда без машинистов можно уже сейчас.
В декабре 2016 года старший