Поезда без машинистов могут пустить на МЦК

Беспилотные «Ласточки» могут появиться на Московском центральном кольце (МЦК) в ближайшем будущем. Сейчас ведется разработка составов, которые будут управляться из диспетчерского центра.

Сроки реализации проекта установить сейчас нельзя, так как это зависит не только от технологий, но и от нормативных актов, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на директора проектно-конструкторско-технологического бюро по системам информатизации — Центра цифровых технологий РЖД Алексея Урусова.

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Сейчас нам нормативно запрещено вводить поезда без машинистов. Мы даже не можем вводить поезда без помощника машиниста, потому что если что-то случится с поездом, машинист должен оставаться в поезде, а помощник идти смотреть. Алексей Урусов Директор проектно-конструкторско-технологического бюро по системам информатизации - Центра цифровых технологий ОАО «Российские железные дороги»

При этом он уточнил, что технологически перейти на поезда без машинистов можно уже сейчас.