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15:51 (мск), источник: ivbg.ru

Реставратор высшей категории Михаил Асеев о доме Говинга в Выборге: «Молясь, начинаем разборку»

На прошедшей 10 октября в Выборге пресс-конференции касательно состояния и дальнейшей судьбы полуразрушенных объектов культурного наследия в старой части города, реставратор высшей категории Михаил Асеев рассказал о доме Говинга и том, что его ждёт.

Михаил Асеев был довольно осторожен в высказываниях и взглянул на ситуацию без излишнего оптимизма, сразу же отметив, что состояние дома Говинга вызывает огромные опасения.

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По итогам экспертно-оценочной комиссии, верхние этажи дома по степени шаткости больше напоминают карточный домик. Из-за того, что само здание с 1996 года стоит без должного ухода, ежемесячно оно в буквальном смысле осыпается — как наружная кирпичная кладка, так и отдельные части внутри. Однако не всё так плохо — к работам с памятником архитектуры, безусловно, приступят, и уже очень скоро.

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Наибольшие опасения, по словам Асеева, вызывают верхние этажи здания, которые буквально «давят» своей аварийностью на более хорошо сохранившиеся нижние три этажа. Однако и с этой проблемой можно разобраться — главное быть при проведении экспертизы и начальных работ сверхаккуратными и внимательными.

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Асеев отметил также, что первые работы над домом Говинга и ликвидации его супераварийности планируется начать в самые кратчайшие сроки — уже в течение недели или двух недель, после того, как будут решены вопросы с соседними домами, а также с безопасностью по Крепостной улице и ограничениями движения по ней.

На вопрос о примерных сроках выполнения первоначальных работ, Асеев ответил «как Бог даст», но следом высказал оптимистичное мнение о завершении работ уже в течение месяца, но опять же с одним «но» — если всё пойдет хорошо.

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