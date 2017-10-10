Реставратор высшей категории Михаил Асеев о доме Говинга в Выборге: «Молясь, начинаем разборку»

Михаил Асеев был довольно осторожен в высказываниях и взглянул на ситуацию без излишнего оптимизма, сразу же отметив, что состояние дома Говинга вызывает огромные опасения.

По итогам экспертно-оценочной комиссии, верхние этажи дома по степени шаткости больше напоминают карточный домик. Из-за того, что само здание с 1996 года стоит без должного ухода, ежемесячно оно в буквальном смысле осыпается — как наружная кирпичная кладка, так и отдельные части внутри. Однако не всё так плохо — к работам с памятником архитектуры, безусловно, приступят, и уже очень скоро.

Наибольшие опасения, по словам Асеева, вызывают верхние этажи здания, которые буквально «давят» своей аварийностью на более хорошо сохранившиеся нижние три этажа. Однако и с этой проблемой можно разобраться — главное быть при проведении экспертизы и начальных работ сверхаккуратными и внимательными.

Асеев отметил также, что первые работы над домом Говинга и ликвидации его супераварийности планируется начать в самые кратчайшие сроки — уже в течение недели или двух недель, после того, как будут решены вопросы с соседними домами, а также с безопасностью по Крепостной улице и ограничениями движения по ней.