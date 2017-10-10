Реставратор высшей категории Михаил Асеев о доме Говинга в Выборге: «Молясь, начинаем разборку»
На прошедшей 10 октября в Выборге
На прошедшей 10 октября в Выборге
Михаил Асеев был довольно осторожен в высказываниях и взглянул на ситуацию без излишнего оптимизма, сразу же отметив, что состояние дома Говинга вызывает огромные опасения.
По итогам
Наибольшие опасения, по словам Асеева, вызывают верхние этажи здания, которые буквально «давят» своей аварийностью на более хорошо сохранившиеся нижние три этажа. Однако и с этой проблемой можно разобраться — главное быть при проведении экспертизы и начальных работ сверхаккуратными и внимательными.
Асеев отметил также, что первые работы над домом Говинга и ликвидации его супераварийности планируется начать в самые кратчайшие сроки — уже в течение недели или двух недель, после того, как будут решены вопросы с соседними домами, а также с безопасностью по Крепостной улице и ограничениями движения по ней.
На вопрос о примерных сроках выполнения первоначальных работ, Асеев ответил «как Бог даст», но следом высказал оптимистичное мнение о завершении работ уже в течение месяца, но опять же с одним «но» — если всё пойдет хорошо.