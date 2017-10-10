На Среднем Урале увеличилось количество стобалльников

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Свердловской области подвели итоги государственной аттестации. По словам и.о. министра общего и профессионального образования Свердловской области Юрия Биктуганова, регион подтвердил положительные результаты, продемонстрировав высокий уровень открытости и объективности во время экзаменационной кампании.

Напомним, что работа по обеспечению прозрачности процедуры аттестации — один из приоритетов, заданных губернатором Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора.

«Открытость и объективность во время проведения ЕГЭ — это своего рода “прививка честности” новому, молодому, поколению россиян, которая позволит исключить из нашей жизни такие понятия, как коррупция, конфликт интересов» Юрий Биктуганов

В этом году в Свердловской области увеличилось количество стобалльников и высокобалльников по информатике и ИКТ, физике, биологии и истории. Максимальный балл за работу по математике (профильный уровень) получили шесть выпускников, по информатике и ИКТ — 21 человек, по физике 100 баллов заработали 15 школьников, по истории — 8. Кроме того, 48 процентов выпускников сдали на «отлично» математику базового уровня. В общей сложности в 2017 году в регионе 123 выпускника, получивших за какой-либо экзамен 100 баллов.

Вместе с тем в региональном Минобразования подчеркивают, что необходимо на должном уровне организовать внутришкольный контроль, чтобы избежать ситуаций, когда высокую оценку знаний получают те, кто на самом деле не может показать соответствующий результат. В частности, речь идет о присвоении медалей «За особые успехи в учении»: в регионе планируется обсудить критерии, в соответствии с которыми будут присуждаться престижные награды.

«Руководители пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии должны помнить, что мы не имеем права допускать возникновение внештатных ситуаций. Это нарушение порядка и прав выпускников. В этом году по всем фактам нарушений проведены проверки, приняты меры административного и дисциплинарного характера», — подчеркнул Юрий Биктуганов.

Напомним, что в этом году в Свердловской области участниками государственной итоговой аттестации стали более 18 тысяч выпускников 11 классов и более 37 тысяч девятиклассников. Было обеспечено онлайн и офлайн наблюдение, в корпус общественных наблюдателей вошли члены Российского союза молодежи, а количество наблюдателей из числа студентов увеличилось в три раза — до 186 человек. Кроме того, более чем в 80 процентах пунктов проведения экзаменов Свердловской области была обеспечена печать контрольно-измерительных материалов непосредственно в аудиториях.