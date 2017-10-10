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17:49 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи завершают подготовку к самому массовому мероприятию этого года

Рабочие заканчивают монтаж творческих площадок для проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Основные работы проходят в Имеретинской низменности, где готовят главную сцену форума.

«Сердцем» молодежного фестиваля станет Медальная площадь в Олимпийском парке, где сейчас сооружают главную сцену фестиваля. Ее металлический каркас уже практически готов, рабочие уже установили аппаратуру и световое оборудование. В здании Главного медиацентра монтируют выставочные стенды для проведения дискуссионной программы фестиваля. В научно-образовательных мероприятиях ежедневно будут принимать участие около 6,5 тыс. человек. Площадки для интервью практически готовы. Открылся и центр аккредитации.

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«Мы конечно же будем информировать участников. Зачастую все вопросы участник задает сразу, как попадает на стойку аккредитации, поэтому мы будем стараться быть максимально информированными», — рассказала администратор центра аккредитаций Ольга Гладышева.

В Сочи уже начали прибывать волонтеры ВФМС-2017. Размещать гостей форума будут в трехзвездочных отелях Имеретинской низменности. Инфраструктура, которая досталась Сочи от Олимпийских игр, позволяет курорту легко разместить более 25 тыс. гостей и волонтеров.

Между тем, уже опубликован официальный гимн Всемирного фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Автором слов и музыки стал российский музыкант Алексей Воробьев. Аранжировку и ремикс специально для фестиваля создал шведский музыкальный продюсер RedOne — двукратный обладатель премии «Грэмми».

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