В Сочи завершают подготовку к самому массовому мероприятию этого года

«Сердцем» молодежного фестиваля станет Медальная площадь в Олимпийском парке, где сейчас сооружают главную сцену фестиваля. Ее металлический каркас уже практически готов, рабочие уже установили аппаратуру и световое оборудование. В здании Главного медиацентра монтируют выставочные стенды для проведения дискуссионной программы фестиваля. В научно-образовательных мероприятиях ежедневно будут принимать участие около 6,5 тыс. человек. Площадки для интервью практически готовы. Открылся и центр аккредитации.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/678w3KU3vS8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы конечно же будем информировать участников. Зачастую все вопросы участник задает сразу, как попадает на стойку аккредитации, поэтому мы будем стараться быть максимально информированными», — рассказала администратор центра аккредитаций Ольга Гладышева.

В Сочи уже начали прибывать волонтеры ВФМС-2017. Размещать гостей форума будут в трехзвездочных отелях Имеретинской низменности. Инфраструктура, которая досталась Сочи от Олимпийских игр, позволяет курорту легко разместить более 25 тыс. гостей и волонтеров.