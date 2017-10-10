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16:50 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани закрывается молодежный центр «Ак Барс»

В Казани на реконструкцию закрывают молодежный центр «Ак Барс». Об этом порталу ProKazan.ru рассказал директор молодежного центра Дмитрий Дорогов.

Так, по его словам, все изменения коснутся внутренней части здания, а фасадная часть останется нетронутой.

 — Во-первых, планируем освежить всю инфраструктуру. Будут оборудованы дополнительные спортивные залы, залы для йоги, тренажерный зал, останется бассейн, — сказал Дорогов.

При этом молодежный центр «Ак Барс» из культурно-спортивного комплекса планируют преобразовать полностью в физкультурно-оздоровительный.

 — Стоимость предстоящих работ будет ясна после составления сметы и согласования проектных работ. Когда все согласования пройдут, мы определим источники финансирования, — добавляет директор МЦ.

Отметим, что здание функционирует более 40 лет, ремонт здесь в последний раз проводился в 2000 году.

 — Работы по реконструкции должны занять не менее года. Но сложно сказать, как пойдет процесс. Где-то надо пересмотреть систему вентиляции. Есть вопросы, которые спрогнозировать сложно, — резюмировал Дмитрий Дорогов.

Сообщается, что молодежный центр «Ак Барс» будет работать до конца октября, а затем закрывается на реконструкцию.

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