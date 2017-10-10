В Казани закрывается молодежный центр «Ак Барс»
В Казани на реконструкцию закрывают молодежный центр «Ак Барс». Об этом порталу ProKazan.ru рассказал директор молодежного центра Дмитрий Дорогов.
В Казани на реконструкцию закрывают молодежный центр «Ак Барс». Об этом порталу ProKazan.ru рассказал директор молодежного центра Дмитрий Дорогов.
Так, по его словам, все изменения коснутся внутренней части здания, а фасадная часть останется нетронутой.
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При этом молодежный центр «Ак Барс» из
— Стоимость предстоящих работ будет ясна после составления сметы и согласования проектных работ. Когда все согласования пройдут, мы определим источники финансирования, — добавляет директор МЦ.
Отметим, что здание функционирует более 40 лет, ремонт здесь в последний раз проводился в 2000 году.
— Работы по реконструкции должны занять не менее года. Но сложно сказать, как пойдет процесс.
Сообщается, что молодежный центр «Ак Барс» будет работать до конца октября, а затем закрывается на реконструкцию.