В Уфе чествовали супругов, проживших полвека

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Символом данного юбилея является один из самых ценных и дорогих металлов — золото. Пятидесятилетний брак- это большая ценность, которая формировалась годами посредством нелегкого труда. Супруги, прожившие вместе полвека, доказали взаимную любовь, уважение, доверие и преданность. У них уже есть взрослые дети и внуки, они многое пережили вместе. В знак этих теплых чувств, в день золотой свадьбы супруги, спустя 50 лет вновь в зале бракосочетаний.

По полвека прожили в браке супруги Наубат Мирсадырович и Фарбуза Кашфиевна Муслимовы, Роберт Якубович и Тамара Ивановна Янтилины, Айрат Муксинович Мардганиев и Гульфира Абдулхаевна Кутлова, Виктор Алексеевич и Лидия Петровна Маркешины. Убеленные сединами супружеские пары под звуки свадебного марша вошли в зал, где их ждали многочисленные родственники и гости.