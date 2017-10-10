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17:37 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре отметили 74-летие со дня освобождения Кубани от немецких захватчиков

В Краснодаре 10 октября в 74-ю годовщину освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ прошла церемония возложения цветов у Вечного огня.

В мероприятии приняли участие представители власти города, члены ветеранских организаций, казаки, представители молодежных и общественных организаций, а также жители города.

Под траурную музыку участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню. Они почтили память солдат, погибших за освобождение Краснодарского края.

«Краснодарцы отдают дань уважения всем, кто противостоял немецко-фашистским захватчикам и отдал свою жизнь за освобождение Кубани. Современные поколения не только вспоминают о жертвах той войны, но и обязаны сделать все, чтобы трагедия никогда не повторилась», — цитирует пресс-служба администрации города организаторов акции.

В начале октября 1943 года войска 56-й армии Северо-Кавказского фронта атаковали фашистов и вышли на берег Керченского пролива. Так, на Кубани и Таманском полуострове не осталось оккупантов.

Как сообщали Юга.ру, 10 октября в Тбилисском районе отметили годовщину освобождения Кубани от фашистов.

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