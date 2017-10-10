В Краснодаре отметили 74-летие со дня освобождения Кубани от немецких захватчиков
В Краснодаре 10 октября в 74-ю годовщину освобождения Кубани от
В Краснодаре 10 октября в 74-ю годовщину освобождения Кубани от
В мероприятии приняли участие представители власти города, члены ветеранских организаций, казаки, представители молодежных и общественных организаций, а также жители города.
Под траурную музыку участники церемонии возложили цветы и венки к Вечному огню. Они почтили память солдат, погибших за освобождение Краснодарского края.
«Краснодарцы отдают дань уважения всем, кто противостоял
В начале октября 1943 года войска 56-й армии
Как сообщали Юга.ру, 10 октября в Тбилисском районе отметили годовщину освобождения Кубани от фашистов.