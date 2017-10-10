В Волгоградской области растет количество девушек, желающих служить в армии

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Военный комиссар региона Андрей Летунов, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу по контракту Виктор Майстренко и начальник военно-врачебной комиссии Ирина Найдыш рассказали журналистам о ходе осенней призывной кампании-2017.

По словам спикеров, в этом году под призыв с 1 октября по 31 декабря попадут 2300 новобранцев. Первые 50 ребят от Волгоградской области отправятся служить в ряды Вооруженных Сил уже 18 октября. Ребятам дается возможность выбрать место службы. По-прежнему очень престижным является Кремлевский полк. Однако попасть в него крайне сложно: кандидатов ждет жесткий отбор и строгая комиссия из Москвы.

По словам военкома Андрея Летунова, более 50% молодых людей будут проходить военную службу на территории Южного федерального округа, остальные пополнят другие формирования, дислоцирующиеся на территории страны.

В этом году альтернативную службу выбрали 11 молодых людей. Выполнять свои обязанности они будут в качестве младшего медицинского персонала, почтальонов и грузчиков. Уже известно, что четырех новобранцев планируется направить в ФГУП «Почта России», еще пятеро «отслужат» положенный законом срок в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов, Волгоградской областной детской клинической больнице и Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко.

Одной из особенностей этой призывной компании является то, что с нынешнего года право на службу по контракту получили не только новобранцы с высшим образованием, но и со средним специальным. Выпускников ссузов на сегодняшний день — 44 человека, бывших студентов университетов — 85 человек.

Служба по контракту становится с каждым годом все популярней. Одним из основных стимулов, которые привлекают молодых людей, является предоставление льгот и социальных гарантий.

Начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу по контракту Виктор Майстренко отметил, что количество уклонистов в регионе стремительно сокращается. По итогам весеннего призыва 2016 года было выявлено всего 15 человек. Новые правила, введенные в 2017 году, согласно которым уклонисты не смогут работать на государственной и муниципальной службе в течение 10 лет, немало поспособствовали этой положительной тенденции.

Примечательно, что за последнее время в два раза выросло количество девушек, которые желают служить в рядах Вооруженных Сил РФ. Прекрасный пол идет в армию и по контракту.

Что касается здоровья будущих защитников Родины, то, по словам и.о. начальника военно-врачебной комиссии Марии Аниппенко, в настоящий момент в регионе процент годности составляет 74%. Однако последние несколько призывов показали, что, помимо основных заболеваний, таких, как плоскостопие, сколиоз и психические расстройства, у новобранцев стали все чаще диагностировать патологии системы кровообращения.