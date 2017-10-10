Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Секс сокращает жизнь
Диета для созидания: бизнесмен, так и не сумевший стать веганом
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
Регистрацию прав на недвижимость упростили
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
17:09 (мск), источник: Uzreport.uz

В Узбекистане учрежден памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил»

Указом Президента Республики Узбекистан учрежден памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» (25 лет Конституции Узбекистана).

Источник: Uzreport.uz

Памятным знаком «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» награждаются представители всех сфер, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие лица, внесшие достойный вклад в дело укрепления независимости, повышения экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала и оборонной мощи страны, углубления демократических реформ, обеспечения неприкосновенности государственных границ, сохранения мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, царящих в нашем обществе, широкой пропаганды роли и значения Основного Закона, воспитания молодого поколения в духе уважения к закону, любви и преданности Родине.

Памятным знаком «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» могут награждаться и лица, не являющиеся гражданами Республики Узбекистан.

Вручение памятного знака «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» производится в торжественной обстановке Президентом Республики Узбекистан или от его имени уполномоченными на это лицами.

Вместе с памятным знаком награжденным вручается удостоверение к нему.

Памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» носится на левой стороне груди после государственных наград.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Утверждены меры по совершенствованию системы охраны водных объектов
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Сыгравший Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Суд заочно арестовал Вячеслава Мальцева
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь