В Узбекистане учрежден памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил»

Памятным знаком «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» награждаются представители всех сфер, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие лица, внесшие достойный вклад в дело укрепления независимости, повышения экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала и оборонной мощи страны, углубления демократических реформ, обеспечения неприкосновенности государственных границ, сохранения мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, царящих в нашем обществе, широкой пропаганды роли и значения Основного Закона, воспитания молодого поколения в духе уважения к закону, любви и преданности Родине.