В Узбекистане учрежден памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил»
Указом Президента Республики Узбекистан учрежден памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» (25 лет Конституции Узбекистана).
Указом Президента Республики Узбекистан учрежден памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» (25 лет Конституции Узбекистана).
Памятным знаком «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» награждаются представители всех сфер, ветераны труда, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие лица, внесшие достойный вклад в дело укрепления независимости, повышения экономического, политического, социального, научного, духовного потенциала и оборонной мощи страны, углубления демократических реформ, обеспечения неприкосновенности государственных границ, сохранения мира и стабильности, межнациональной дружбы и согласия, царящих в нашем обществе, широкой пропаганды роли и значения Основного Закона, воспитания молодого поколения в духе уважения к закону, любви и преданности Родине.
Памятным знаком «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» могут награждаться и лица, не являющиеся гражданами Республики Узбекистан.
Вручение памятного знака «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» производится в торжественной обстановке Президентом Республики Узбекистан или от его имени уполномоченными на это лицами.
Вместе с памятным знаком награжденным вручается удостоверение к нему.
Памятный знак «Ўзбекистон Конституциясига 25 йил» носится на левой стороне груди после государственных наград.