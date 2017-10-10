Нижегородские школьники напишут пробное итоговое сочинение 11 октября

Источник: РИА "Новости"

Согласно информации, одиннадцатиклассники могут выбрать одну из пяти заявленных тем: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Целью проведения пробного сочинения являются отработка содержательной составляющей предэкзаменационной творческой работы. Особое внимание будет уделяться глубине понимания избранной темы, умению представить тему через литературные произведения, логичности в рассуждениях и культуре речи.

Пробное сочинение, также как и итоговое, школьники будут писать в своих образовательных организациях. Оценивание работ осуществляется школьными предметными комиссиями.

Ранее сообщалось, что материалы ЕГЭ по семи предметам планируется изменить в 2018 году.

Так, в единственном обязательном для всех предмете — русском языке — добавили задание на поиск речевой ошибки в предложении.

По обществознанию эксперты прояснили критерии оценивания части с развернутым ответом. Отмечается, что ранее данный вопрос вызывал споры и разногласия между выпускниками и проверяющими ЕГЭ.