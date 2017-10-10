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17:18 (мск), источник: АиФ Челябинск

Бесшумный автобус на батарейках удивил челябинцев

В Челябинске целый месяц будут тестировать новый вид общественного транспорта.

Источник: Аргументы и факты

10 октября на улицах Челябинска появился новый уникальный для России транспорт.

В тестовом режиме на улицах города курсировал электробус. Об этом «АиФ — Челябинск» сообщили в в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинска.

Электробус -это принципиально новый экологичный вид транспорта. Вместо привычного двигателя внутреннего сгорания на электробусе установлены специальные аккумуляторные батареи. Заряда батарей хватает примерно на 300 километров пути. Вместимость чудо-автобуса до 80 пассажиров. Для полного заряда батарей требуется от двух до семи часов. Стоимость одного электробуса больше 20 миллионов рублей (без учета стоимости батарей).

Летом этого проходил испытания в Москве. Зарекомендовал себя отлично. Конкурентным преимуществом данной модели эксперты называют экономичность.

Стоимость затрат на 100 км у этого электробуса составляет 500 рублей, тогда как у аналогичного дизельного автобуса — 1500 рублей.

Электробус будет курсировать по Челябинску в течение месяца. Далее будет принято решение о дальнейшей судьбе электробуса на Южном Урале.

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