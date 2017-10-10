Бесшумный автобус на батарейках удивил челябинцев
В Челябинске целый месяц будут тестировать новый вид общественного транспорта.
В Челябинске целый месяц будут тестировать новый вид общественного транспорта.
10 октября на улицах Челябинска появился новый уникальный для России транспорт.
В тестовом режиме на улицах города курсировал электробус. Об этом «АиФ — Челябинск» сообщили в в
Электробус -это принципиально новый экологичный вид транспорта. Вместо привычного двигателя внутреннего сгорания на электробусе установлены специальные аккумуляторные батареи. Заряда батарей хватает примерно на 300 километров пути. Вместимость
Летом этого проходил испытания в Москве. Зарекомендовал себя отлично. Конкурентным преимуществом данной модели эксперты называют экономичность.
Стоимость затрат на 100 км у этого электробуса составляет 500 рублей, тогда как у аналогичного дизельного автобуса — 1500 рублей.
Электробус будет курсировать по Челябинску в течение месяца. Далее будет принято решение о дальнейшей судьбе электробуса на Южном Урале.