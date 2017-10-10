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17:21 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Нижегородец установил мировой рекорд по альпинизму

Новый мировой рекорд установил нижегородец Зиновий Славинский, взойдя на Эльбрус. Сделал он это в 86 лет.

Нижегородец стал самым возрастным альпинистом, который покорил высочайшую вершину Европы в 5642 метра. При этом для Славинского это не первое восхождение в столь солидном возрасте. Год назад под его ногами пал Казбек.

Теперь рекордсмену пророчат удачу уже на вершине мира — Эвересте. До сих пор его самым зрелым покорителем считается 80-летний гражданин Японии.

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