Нижегородец установил мировой рекорд по альпинизму

Нижегородец стал самым возрастным альпинистом, который покорил высочайшую вершину Европы в 5642 метра. При этом для Славинского это не первое восхождение в столь солидном возрасте. Год назад под его ногами пал Казбек.



Теперь рекордсмену пророчат удачу уже на вершине мира — Эвересте. До сих пор его самым зрелым покорителем считается 80-летний гражданин Японии.

