Нижегородец установил мировой рекорд по альпинизму
Новый мировой рекорд установил нижегородец Зиновий Славинский, взойдя на Эльбрус. Сделал он это в 86 лет.
Новый мировой рекорд установил нижегородец Зиновий Славинский, взойдя на Эльбрус. Сделал он это в 86 лет.
Нижегородец стал самым возрастным альпинистом, который покорил высочайшую вершину Европы в 5642 метра. При этом для Славинского это не первое восхождение в столь солидном возрасте. Год назад под его ногами пал Казбек.
Теперь рекордсмену пророчат удачу уже на вершине мира — Эвересте. До сих пор его самым зрелым покорителем считается 80-летний гражданин Японии.