Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Кто из известных бизнесменов придерживается вегетарианства (фото)
Глава МИД Украины отреагировал на предложение взять плату за Крым
Турчинов заявил, кто поедет в РФ, когда ее признают агрессором
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд»
Определилась судьба передачи «Жди меня»
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
«Запустила себя»: поклонники критикуют располневшую Боню
Жена целителя Чумака комментирует его смерть – СМИ
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
18Ребятам о зайчатах
17:18 (мск), источник: Вести.Ru

В Москве установят «умные» урны

В Москве планируют установить высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют собираемый мусор.

Источник: Агентство «Москва»
Читайте также
Загрязнение сероводородом воздуха в Москве создают свалки — Росприроднадзор

Принцип работы «умной» урны — в прессовании собираемого мусора. Как только урна максимально наполнится, она свяжется со службами вывоза.

Сфера твердых коммунальных отходов, по словам Демченко, не единственное цифровое направление в ЖКХ. В частности, вводится автоматизированная система учета коммунальных платежей населения.

Правда, по мнению замруководителя аналитического центра при правительстве Евгения Кислякова, автоматизированный учет не снял проблемы неплатежей. Следующим шагом, по его словам, должно стать автоматическое списание средств за ту или иную услугу, передает РИА Новости.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Селфи с расчлененкой: как были пойманы краснодарский людоед и его жена
У датского изобретателя, подозреваемого в убийстве журналистки, нашли видео с обезглавливанием женщин
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Как поведение россиян связано с Нобелевской премией по экономике
Сыгравший Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Суд заочно арестовал Вячеслава Мальцева
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Салтыкова сделала ремонт в квартире из «Брата-2»
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Десять самых удивительных зданий парламента
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь