В Москве установят «умные» урны

Источник: Агентство «Москва»

Читайте также Загрязнение сероводородом воздуха в Москве создают свалки — Росприроднадзор

Принцип работы «умной» урны — в прессовании собираемого мусора. Как только урна максимально наполнится, она свяжется со службами вывоза.

Сфера твердых коммунальных отходов, по словам Демченко, не единственное цифровое направление в ЖКХ. В частности, вводится автоматизированная система учета коммунальных платежей населения.