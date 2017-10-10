В Москве установят «умные» урны
В Москве планируют установить высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют собираемый мусор.
В Москве планируют установить высокотехнологичные урны, которые самостоятельно прессуют собираемый мусор.
Принцип работы «умной» урны — в прессовании собираемого мусора. Как только урна максимально наполнится, она свяжется со службами вывоза.
Сфера твердых коммунальных отходов, по словам Демченко, не единственное цифровое направление в ЖКХ. В частности, вводится автоматизированная система учета коммунальных платежей населения.
Правда, по мнению замруководителя аналитического центра при правительстве Евгения Кислякова, автоматизированный учет не снял проблемы неплатежей. Следующим шагом, по его словам, должно стать автоматическое списание средств за ту или иную услугу, передает РИА Новости.