Еще одна тройня за этот год родилась в Таразе

Тройня появилась на свет путем кесарева сечения, на 33 неделе беременности Айданы Толетаевой. Жительнице села Сарыкемер помогли врачи Жамбылского областного перинатального центра.



Все девочки хорошо себя чувствуют, у них отменный аппетит. Вес у них разный — 1700, 1600 и 1790 граммов. Малышкам уже придумали имена — Даяна, Раяна и Саяна.



«О том, что у нас будет тройня, мы узнали уже на первом УЗИ. Сразу же начали придумывать имена для наших детей. Мы очень благодарны нашим акушерам и медикам. Большое спасибо им за заботу. Мы так счастливы!», — поделилась счастливая мама.



Как рассказала главный врач перинатального центра Айгуль Айтбаева, в этом году в Жамбылском областном перинатальном центре родилось почти пять тысяч малышей. В том числе 2 тройни и 109 пар двойняшек. Всего по области родилось более 18 тысяч детей, из них 144 — двойни, 2 — тройни.