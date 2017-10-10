Еще одна тройня за этот год родилась в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Сразу три девочки появились у 21-летней жительницы Байзакского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ — Сразу три девочки появились у 21-летней жительницы Байзакского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Тройня появилась на свет путем кесарева сечения, на 33 неделе беременности Айданы Толетаевой. Жительнице села Сарыкемер помогли врачи Жамбылского областного перинатального центра.
Все девочки хорошо себя чувствуют, у них отменный аппетит. Вес у них разный — 1700, 1600 и 1790 граммов. Малышкам уже придумали имена — Даяна, Раяна и Саяна.
«О том, что у нас будет тройня, мы узнали уже на первом УЗИ. Сразу же начали придумывать имена для наших детей. Мы очень благодарны нашим акушерам и медикам. Большое спасибо им за заботу. Мы так счастливы!», — поделилась счастливая мама.
Как рассказала главный врач перинатального центра Айгуль Айтбаева, в этом году в Жамбылском областном перинатальном центре родилось почти пять тысяч малышей. В том числе 2 тройни и 109 пар двойняшек. Всего по области родилось более 18 тысяч детей, из них 144 — двойни, 2 — тройни.