Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкортостана с Днём Республики

— Искренне, от души поздравляю всех жителей Башкортостана с наступающим праздником — Днём Республики! Мы встречаем его с хорошим рабочим настроем, успехами, одновременно ставим перед собой новые задачи, — сказал Рустэм Хамитов. — В достижениях республики есть весомый вклад каждого её труженика. Выражаю сердечную признательность, уважаемые друзья, всем, кто трудится на благо Башкортостана и России.

Глава региона отметил, что в этом году празднование Дня Республики совпало с 460-летием добровольного вхождения Башкирии в состав Российского государства.

Сегодня по прошествии веков можно в полной мере оценить мудрость исторического выбора наших предков. В общем доме, дружной многонациональной российской семье, башкирский народ сохранил родной язык и культуру, вписал в летопись страны ратные и трудовые подвиги, весомые достижения в экономике, образовании, науке, искусстве, открыл для себя широкие горизонты развития. Уроки истории объединяют нас, способствуют укреплению гражданского мира и согласия, помогают сообща преодолевать трудности, добиваться значимых результатов, строить масштабные планы.

Руководитель республики особо отметил, что Башкортостан как опорный регион России будет и впредь вносить весомый вклад в укрепление единства и экономической мощи Отечества.

— Башкортостан знают и ценят как край трудолюбивых, талантливых, щедрых на добрые поступки, гостеприимных людей, — сказал Рустэм Хамитов. — Сегодня республика входит в число ведущих регионов России, вносит значительный вклад в укрепление её экономики, развитие отечественной науки, образования, культуры. Уверен, так будет и впредь! Желаю здоровья и благополучия вам и вашим семьям, успехов во всех добрых делах!