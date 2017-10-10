В Терновском районе Воронежской области построят пожарное депо

ЧП рядом с селом Липяги Терновского района на аммиакопроводе Тольятти — Одесса произошло 21 июня 2015 года. Оно случилось из-за разгерметизации фланцевого соединения. Из села была организована эвакуация 300 человек, еще 400 местных жителей покинули место ЧП самостоятельно. После утечки аммиака отравился 23-летний работник сельхозпредприятия, а 4-летняя девочка попала в больницу. Основной этап восстановительных работ на аммиакопроводе завершился утром 22 июня. Аварийная бригада ОАО «Трансаммиак» при помощи МЧС и других служб локализовала утечку на поврежденном участке трубы, от ночного тумана аммиак осел на землю и рассеялся. После произведения замеров жителям села разрешили возвращаться в свои дома. Люди жаловались, что на их огородах и в садах все растения пожелтели. Ущерб от утечки аммиака в Воронежской области оценили в 7,5 млн рублей. По данным Росприроднадзора, при утечке в Терновском районе в атмосферу вылилось 559 кг аммиака. В день аварии содержание вредных веществ в атмосфере и почве оказалось превышено.