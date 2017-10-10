В Терновском районе Воронежской области построят пожарное депо
Специалисты приступили к строительству пожарного депо в селе Народном Терновского района Воронежской области, сообщила
Специалисты приступили к строительству пожарного депо в селе Народном Терновского района Воронежской области, сообщила
В создании депо, помимо строительной компании, на добровольных началах участвуют и жители села. В новом депо появится современная пожарная техника.
Строительство объекта ведется в рамках подписанного между правительством Воронежской области и руководством ПАО «Трансаммиак» соглашения. Договоренность предполагает финансирование работ по проектированию, строительству или капремонту объектов социальной направленности на территории села Народного Терновского района.
После ЧП рядом с селом Липяги Терновского района на аммиакопроводе Тольятти — Одесса, которое произошло 21 июня 2015 года, в районе запланировали создать новую систему оповещения. Она будет работать в восьми населенных пунктах Новохоперского и Калачеевского районов. Речь идет о селах Малая Грибановка (Малогрибановское сельское поселение), Дмитриевка (Калиновское сельское поселение), поселках Терновский (Терновское сельское поселение), Новопокровский (Новопокровское сельское поселение), селах Попасное (Меловатское сельское поселение), Морозовка (Семеновское сельское поселение), Пирогово (Семеновское сельское поселение), хуторе Хвощеватое (Ясеновское сельское поселение).
Контекст
ЧП рядом с селом Липяги Терновского района на аммиакопроводе Тольятти — Одесса произошло 21 июня 2015 года. Оно случилось