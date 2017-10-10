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17:56 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Терновском районе Воронежской области построят пожарное депо

Специалисты приступили к строительству пожарного депо в селе Народном Терновского района Воронежской области, сообщила пресс-служба районной администрации во вторник, 10 октября. Объект планируется сдать до 1 ноября 2017 года.

Источник: РИА "Воронеж"

В создании депо, помимо строительной компании, на добровольных началах участвуют и жители села. В новом депо появится современная пожарная техника.

Строительство объекта ведется в рамках подписанного между правительством Воронежской области и руководством ПАО «Трансаммиак» соглашения. Договоренность предполагает финансирование работ по проектированию, строительству или капремонту объектов социальной направленности на территории села Народного Терновского района.

После ЧП рядом с селом Липяги Терновского района на аммиакопроводе Тольятти — Одесса, которое произошло 21 июня 2015 года, в районе запланировали создать новую систему оповещения. Она будет работать в восьми населенных пунктах Новохоперского и Калачеевского районов. Речь идет о селах Малая Грибановка (Малогрибановское сельское поселение), Дмитриевка (Калиновское сельское поселение), поселках Терновский (Терновское сельское поселение), Новопокровский (Новопокровское сельское поселение), селах Попасное (Меловатское сельское поселение), Морозовка (Семеновское сельское поселение), Пирогово (Семеновское сельское поселение), хуторе Хвощеватое (Ясеновское сельское поселение).

Контекст

ЧП рядом с селом Липяги Терновского района на аммиакопроводе Тольятти — Одесса произошло 21 июня 2015 года. Оно случилось из-за разгерметизации фланцевого соединения. Из села была организована эвакуация 300 человек, еще 400 местных жителей покинули место ЧП самостоятельно. После утечки аммиака отравился 23-летний работник сельхозпредприятия, а 4-летняя девочка попала в больницу. Основной этап восстановительных работ на аммиакопроводе завершился утром 22 июня. Аварийная бригада ОАО «Трансаммиак» при помощи МЧС и других служб локализовала утечку на поврежденном участке трубы, от ночного тумана аммиак осел на землю и рассеялся. После произведения замеров жителям села разрешили возвращаться в свои дома. Люди жаловались, что на их огородах и в садах все растения пожелтели. Ущерб от утечки аммиака в Воронежской области оценили в 7,5 млн рублей. По данным Росприроднадзора, при утечке в Терновском районе в атмосферу вылилось 559 кг аммиака. В день аварии содержание вредных веществ в атмосфере и почве оказалось превышено.

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