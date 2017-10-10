В Петербурге появится свой Бродвей: в городе возрождают Ленинградский дворец молодежи

Новую жизнь уже в мультимедийном формате начнет Ленинградский Дворец Молодежи с 19 октября. В 14.00 на улице Профессора Попова 47 состоится открытие легендарной площадки 80-ых, ставшей символом свободы для ленинградской молодежи советской эпохи.

Сцену откроют Онегиным

На месте «колыбели» русского рока теперь обосновался мультимедийный театр города. Первым представлением, которое увидят зрители на новой сцене, станет спектакль «Демон Онегина» в постановке Ирины Афанасьевой и Софьи Стрейзанд на музыку Антона Танонова и Глеба Матвейчука 20 октября.

Бродвейский размах

Новая сцена спроектирована и выстроена американскими дизайнерами и архитекторами. Новейшая акустическая система разработана силами европейских и американских специалистов. Лучший звук, свет и поражающий бродвейским размахом дизайн театра.

По-настоящему бродвейская стилистика новой сцены ЛДМ заметна. В зале на 1204 места нет балконов — один партер, и благодаря усилиям международной команды, приложившим руку к проекту, сцена отлично просматривается из любой точки пространства.

Изломанные линии декора, напоминают школу Хогвартс из «Гарри Поттера», а парящие над сценой огромные бабочки усиливают эффект ирреальности площадки. 60 гигантских зеркальных люстр отражают свет то в золотом, то в серебряном цвете.

Теперь улица Профессора Попова станет петербургским аналогом Бродвея. Одни из самых ярких мюзиклов России — «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина», «Чудо-Юдо», «Оскар и Розовая Дама. Письма к Богу» будут идти здесь с конца октября.

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