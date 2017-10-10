Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Турция пригрозила РФ аннулированием соглашения по покупке С-400
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Сыгравший цесаревича в "Матильде" актер отказался приехать в РФ
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
Вода, банки и голоса в голове. Что мы знаем про Аллана ЧумакаСверхспособности журналист ощутил в конце 1970-х, когда писал разоблачительные статьи про шарлатанов-целителей
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта
70-летний Джеймс Вудс объявил о завершении актерской карьеры
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Жена целителя Аллана Чумака прокомментировала его смерть – СМИ
Боевик ИГИЛ снял момент своего уничтожения - кадры
Паулина Андреева в мини и ботфортах появилась на публике (фото)
35-летний принц Сербии женился на простолюдинке (фото)
СМИ: экс-подполковник СБУ заявил, что Украина сбила Boeing
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным"
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Родственники Захарченко остались без жилья
Фоторепортажи
8Веселое кладбище в Румынии
15Стрельба в Лас-Вегасе
18:02 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Казань вошла в топ-5 культурных городов России

(Город Казань KZN.RU, 10 октября). Казань вошла в топ-5 культурных городов России. 93% опрошенных жителей столицы Татарстана согласны с тем, что в городе достаточно учреждений культуры — театров, кинотеатров, галерей и библиотек.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Замер состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городах России провел в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах Финансовый университет при Правительстве РФ. Рейтинг был опубликован во вторник. Анализ проводился на основании данных социологических опросов, в каждом из городов, где проводилось исследование, опрошено не менее 600 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей население города.

Мэр Казани Ильсур Метшин в прямом эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в Казани есть оперный театр, симфонический оркестр, большая разветвленная сеть музыкальных и художественных школ, музеев. Кроме того, в столице Татарстана сегодня наблюдается большой рост туристического потока.

«Большая работа проводится и всегда проводилась в Татарстане и его столице. Поэтому нам приятно, что не только по ощущениям жителей Казани, не только по мнению туристов, количество которых в столице Татарстана растет год от года, но и такое уважаемое исследование подтвердило, что мы входим в топ культурных городов нашей великой страны», — сказал Ильсур Метшин.

Проректор финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил в прямом эфире, что Финансовый университет проводит эти исследования уже на протяжении нескольких лет.

«Поэтому те данные, которые накоплены в ходе реализации этого проекта по качеству жизни в городах России, позволяет проследить динамику изменений оценок, которые дают жители в крупных и средних российских городов различных сторон своей жизни», — пояснил он.

«Если говорить о состоянии культурной среды, то здесь динамика положительная. А количество людей, которые положительно оценивают достаточность учреждений культуры в своем городе, растет», — резюмировал доктор экономических наук.

Самые высокие оценки культурным учреждениям своего города дали жители Санкт-Петербурга. В пятерке лидеров также Грозный, Новосибирск и Москва. В целом по стране этот показатель составляет 83%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Казань вошла в топ-5 культурных городов России
Жертвами крушения Су-24 в Сирии стали летчики Балтфлота
Вода, банки и голоса в голове. Скончался целитель Аллан Чумак
Акционеры «ЮКОСа» отозвали все требования к РФ
Стал известен размер средней зарплаты в Москве в 2017 году
Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы
Сыгравший Николая II отказался приехать на премьеру «Матильды»
Пятеро россиян пострадали в аварии в Тунисе
Спорт
«Амур» прервал четырехматчевую победную серию «Магнитки» Хабаровский «Амур» в овертайме нанес поражение магнитогорскому «Металлургу»
Авто
Kia рассекретила внедорожный Rio для России Корейская марка представила новое поколение хэтчбека Rio, который будет продаваться только во внедорожном варианте
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Полина Гагарина вернулась на «Фабрику звезд» Певица выступила дуэтом с участницей третьего сезона шоу «Голос» Ульяной Синецкой
Недвижимость
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Десять самых удивительных зданий парламента
Названы районы Подмосковья с самыми доступными новостройками
Леди
Бэби-фейс: тип лица, который всегда выглядит очень молодо (фото) Круглый подбородок, рот «вишенкой», ямочки на щеках — эти знаменитости, даже отметив 40-й день рождения, будут выглядеть юными. Секрет — «детское» строение лица
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь