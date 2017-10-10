Казань вошла в топ-5 культурных городов России

Источник: Город Казань.KZN.RU

Замер состояния культурной и образовательной среды в крупных и средних городах России провел в рамках проекта по оценке качества жизни в российских городах Финансовый университет при Правительстве РФ. Рейтинг был опубликован во вторник. Анализ проводился на основании данных социологических опросов, в каждом из городов, где проводилось исследование, опрошено не менее 600 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей население города.

Мэр Казани Ильсур Метшин в прямом эфире телеканала «Россия 24» отметил, что в Казани есть оперный театр, симфонический оркестр, большая разветвленная сеть музыкальных и художественных школ, музеев. Кроме того, в столице Татарстана сегодня наблюдается большой рост туристического потока.

«Большая работа проводится и всегда проводилась в Татарстане и его столице. Поэтому нам приятно, что не только по ощущениям жителей Казани, не только по мнению туристов, количество которых в столице Татарстана растет год от года, но и такое уважаемое исследование подтвердило, что мы входим в топ культурных городов нашей великой страны», — сказал Ильсур Метшин.

Проректор финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил в прямом эфире, что Финансовый университет проводит эти исследования уже на протяжении нескольких лет.

«Поэтому те данные, которые накоплены в ходе реализации этого проекта по качеству жизни в городах России, позволяет проследить динамику изменений оценок, которые дают жители в крупных и средних российских городов различных сторон своей жизни», — пояснил он.

«Если говорить о состоянии культурной среды, то здесь динамика положительная. А количество людей, которые положительно оценивают достаточность учреждений культуры в своем городе, растет», — резюмировал доктор экономических наук.