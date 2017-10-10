В Молдове около 60 тысяч людей живут с психическими заболеваниями

Источник: Actualitati.md

Впервые он прошел в 1992 году по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health).

По данным ВОЗ каждый четвертый-пятый житель Земли страдает тем или иным психическим расстройством, а каждый второй имеет шанс им заболеть в течение жизни.

Большинство из них (52%) это лица с пограничными психическими расстройствами, пишет locals.md.

Самое распространенное психическое заболевание это депрессия. По прогнозам ВОЗ, к 2020 году депрессия будет занимать первое место среди заболеваний по длительности нетрудоспособности в году. В настоящее время ей страдают более 300 миллионов человек.

Психические расстройства важные факторы риска развития других болезней, а также нанесения непреднамеренных и преднамеренных травм. Они повышают риск приобретения таких заболеваний, как ВИЧ, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и др.

В Республике Молдова проживают около 60 тысяч людей с психическими расстройствами, из которых 28 тысяч со степенью инвалидности.

Уровень заболеваемости составляет около 15 тысяч людей в год.

На проблемы с психическим здоровьем государство затрачивает 25% социальных и пенсионных фондов.

В стране 182 медика психиатра, что составляет около 5 психиатров на 100 тысяч жителей.