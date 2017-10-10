Стало известно, какая зима ждет воронежцев
Сотрудники Гидрометцентра рассказали о прогнозе погоды на зиму 2017−2018 годов. По данным метеорологов, самым холодным месяцем в Воронеже будет январь.
Сотрудники Гидрометцентра рассказали о прогнозе погоды на зиму 2017−2018 годов. По данным метеорологов, самым холодным месяцем в Воронеже будет январь.
Погода в декабре и январе не будет отклоняться от нормы, рассказал главный синоптик воронежского региона Александр Сушков. Среднемесячная температура будет держаться на уровне -5,2°C и -8,8°C соответственно. В феврале немного потеплеет — до -8,1°C. Однако, по данным метеорологов, этот месяц будет холоднее, чем обычно примерно на 0,5−1 градус.
Будет ли зима снежной, сухой или мокрой, пока неизвестно. Данные о количестве осадков будут расписаны синоптиками отдельно на каждую неделю определенного месяца. Пока с уверенностью на 58−81% можно говорить только о температуре воздуха, отмечают сотрудники Росгидромета. Именно на столько оправдывались прогнозы Гидрометцентра за последние 17 лет.