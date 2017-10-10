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19:54 (мск), источник: Informburo.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 11 октября

Прогноз погоды на 11 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +28° 66% 763 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Informburo.kz

В Астане осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов, днём +12…+14.

В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов.

В Акмолинской области солнечно. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём от +12 до +17.

В Актюбинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов. Днём воздух прогреется до +12…+17 градусов.

В Алматинской области день пройдёт без осадков. Ночью 1… 6 градусов, днём 18−23 градусов тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. Температурный фон днём составит +17…+22 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области синоптики обещают день без осадков. Температура воздуха ночью −2…−7. Днём столбик термометра поднимется до 10−15 градусов тепла.

В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от +3…+8 градусов ночью до 18−23 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 градусов тепла, днём от 16 до 21 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью температура воздуха −1…−6 градусов, днём ожидается +10…+15.

В Костанайской области переменная облачность. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём +12…+17.

В Кызылординской области ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днём от +17 до +22.

В Мангистауской области солнечно. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Температурный фон днём составит +18…+23 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью, и от +9 до +14 днём.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность. Ночью температура воздуха −1…−6 градусов, днём от 9 до 14 градусов по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области синоптики обещают тёплый день. Температура воздуха ночью 6−11, днём 23−28 градусов.

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