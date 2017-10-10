Синоптики рассказали, какой будет погода в среду, 11 октября
Прогноз погоды на 11 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на 11 октября по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
В Астане осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 1 до 3 градусов, днём +12…+14.
В Алматы переменная облачность, день пройдёт без осадков. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла. Днём воздух прогреется до +18…+20 градусов.
В Акмолинской области солнечно. Температура воздуха ночью от 0 до -5 градусов, днём от +12 до +17.
В Актюбинской области переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов. Днём воздух прогреется до +12…+17 градусов.
В Алматинской области день пройдёт без осадков. Ночью 1… 6 градусов, днём 18−23 градусов тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура воздуха от 5 до 10 градусов тепла. Температурный фон днём составит +17…+22 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от +3…+8 градусов ночью до 18−23 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области синоптики обещают день без осадков. Ночью температура воздуха −1…−6 градусов, днём ожидается +10…+15.
В Костанайской области переменная облачность. Ночью на территории региона ожидается от 0 до -5 градусов по Цельсию, днём +12…+17.
В Кызылординской области ясная солнечная погода. Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов тепла, днём от +17 до +22.
В Мангистауской области солнечно. Ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла. Температурный фон днём составит +18…+23 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области день пройдёт без осадков. Температура воздуха составит от 0 до -5 градусов ночью, и от +9 до +14 днём.
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