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18:22 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре станцию метро «Самарская» планируют построить за три-четыре года

На строительство «Самарской» потребуется семь миллиардов рублей.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает 63.ru, ссылаясь на директора подрядной организации «ВТС-Метро» Сергея Натальчука, станция будет небольшой — с двумя сходами, без эскалаторов в вестибюлях. Чтобы начать строительство, подрядчику нужно прокопать 500 метров тоннеля, который соединит «Алабинскую» и «Самарскую».

Так как на пути строительства тоннеля находится ветхое жилье и памятники архитектуры, проект новой станции метро будет скорректирован.

Пока подрядчики завершают работы на «Алабинской». На 2018 год они запланировали отделку лестничных сходов № 3 и № 4 и открытие пешеходного перехода на Ново-Садовой.

«При наличии достаточного финансирования запустить станцию в работу в полном объеме можно будет в 2018 году», — сообщил Сергей Натальчук.

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