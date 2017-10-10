В Самаре станцию метро «Самарская» планируют построить за три-четыре года

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает 63.ru, ссылаясь на директора подрядной организации «ВТС-Метро» Сергея Натальчука, станция будет небольшой — с двумя сходами, без эскалаторов в вестибюлях. Чтобы начать строительство, подрядчику нужно прокопать 500 метров тоннеля, который соединит «Алабинскую» и «Самарскую».

Так как на пути строительства тоннеля находится ветхое жилье и памятники архитектуры, проект новой станции метро будет скорректирован.

Пока подрядчики завершают работы на «Алабинской». На 2018 год они запланировали отделку лестничных сходов № 3 и № 4 и открытие пешеходного перехода на Ново-Садовой.